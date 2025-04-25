二階連署倒數 曹興誠：民進黨應做罷團側翼

罷免徐巧芯團隊24日在記者會上宣布，徐巧芯罷免案二階連署突破36000份，並持續向安全目標邁進，領銜人曹興誠（中）、綠委沈伯洋（右）神情篤定。（記者林俊良／攝影）

全台罷免 立委二階連署進入倒數計時階段，聯電創辦人曹興誠表示，國民黨 現在是中共側翼，而且非常積極，呼籲民進黨 要做罷團的側翼，發揮組織、黨工加入罷免運動，義不容辭擔起政治責任，讓35位泛藍立委的二階連署拚出比安全門檻多三成數量。

民進黨立委沈伯洋指表示，罷免連署需要收集到130%的安全門檻，是因為連署會有錯誤等，雖然可以有補件的機會，但是1天的補件期與40天審查期，將會使需要補件的立委罷免投票日和公投的投票日同在8月23日舉行，而當罷免投票和公投被綁在一起，將會落入國民黨與民眾黨所設下的陷阱，使得討論議題聚焦於公投而非罷免。

曹興誠呼籲，各罷團應該如實讓外界知道罷免連署書的收件情況，透過公開透明具有誠信方式推動大罷免，也盼各地罷團停止蓋牌或是低估連署書收件情況。例如罷免國民黨立委徐巧芯團體「剷除黑芯」就宣布，目前已收到3萬6000份連署書，突破二階門檻且達到150%的目標。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，426遊行已成國民黨黨魁前哨戰。朱立倫領導無方，導致國民黨中央陷入領導危機，內部也出現嚴重路線之爭，民進黨尊重426遊行，但希望活動理性平和，不要再出現傷及國家利益的言論，也不要有傷害人民情感的主張。