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馬英九、韓國瑜受邀426上凱道 藍防綠側翼搗亂

本報記者／台北25日電
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國民黨台北市議員李明賢（中）、柳采葳（右）昨呼籲支持者上凱道當天要提防青鳥們鬧場及反串破壞秩序。（記者潘俊宏／攝影）
國民黨台北市議員李明賢（中）、柳采葳（右）昨呼籲支持者上凱道當天要提防青鳥們鬧場及反串破壞秩序。（記者潘俊宏／攝影）

國民黨號召群眾明上凱道「反綠共，戰獨裁」，國民黨預估將有5萬人到場，藍營15縣市長、黨籍立委將全員到齊，台大前校長管中閔也會到場助講。前總統馬英九、立法院前院長王金平、立法院長韓國瑜等要角皆有受邀，出席機率高。

近期傳出綠營側翼計畫搗亂、反串行動，擬聘當天活動工讀生一小時300元台幣(約9.25美元)，還要求大家攜帶五星旗或標語到現場擾亂、製造糾紛，國民黨昨天提醒支持者，嚴防有心人士反串製造衝突。

台北市警局長李西河表示，警方將防止衝突發生，依法保護集會活動順暢和人員安全，發生干擾和刺激的行為，都會排除。市警局保安科長林建良說，明天至少申請10個分隊、約400警力到場，視情況再增派警力。

根據規畫，凱道活動預計明天下午3時開始，先邀各地領域的素人上台講述心聲；第二階段則是貴賓助講，管中閔將站台宣講；主環節則是立委大團結的展現，接著「民眾黨大團結」隨後登場，最後再由黨主席朱立倫與縣市首長等齊同台。

至於立法院長韓國瑜是否現身？國民黨發言人楊智伃說「敬請期待」。

新北市長侯友宜、花蓮縣長徐榛蔚、南投縣長許淑華昨再表態會參加。許淑華說，只有全民上街頭，才能讓賴政府和檢調有所收斂，凸顯賴政府無力施政、全民對司法不信任，只會權力鬥爭。

嘉義縣市和高雄逾50輛遊覽車北上。國民黨高市黨部主委柯志恩說，高雄原本只要出動15輛，報名太踴躍不斷增加，目前45輛車已額滿；高屏等地退警協會未登記，自掏腰包，包車北上赴凱道聲援。

國民黨副發言人鄧凱勛表示，除了主舞台，景福門旁會設立次舞台，提供反綠共的人民主場「肥皂箱」宣講；另會設置「反綠共扭蛋區」，有各種包括「我是臺灣人我反綠」、「不同意罷免」的符咒貼紙、禁止吸煙禁止惡罷，戰獨裁、反綠共的文宣，也有隱藏版彩蛋。

倒閣議題延燒多日，國民黨前副秘書長張雅屏表示，倒閣不一定可以倒賴，因為國會能否全面改選，發動權還在總統身上。426遊行的人數是否夠多、投入的政治能量是否夠大，將是在野黨能否推動倒賴的基礎。

當天逢統測，距會場約1公里的考場台北商業大學嚴陣以待。北商大表示，全校有817名考生，已請中正警一分局動線管制，學校旁就是捷運站，希望監考老師和考生當天提早出門搭捷運到校，避免影響應試；對可能發生的噪音問題，關窗、開冷氣都會做，讓學生盡量在安靜環境中完成考試。

國民黨 韓國瑜 馬英九

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