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台核安會主委陳明真：10年後再非核 可減輕供電壓力

記者李柏澔／台北25日電
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核安會主委陳明真坦言，若非核家園延後到2035年，確實可以減輕供電壓力。（記者潘俊宏／攝影）
核安會主委陳明真坦言，若非核家園延後到2035年，確實可以減輕供電壓力。（記者潘俊宏／攝影）

核安會主委陳明真去年上任，不過他曾在2022年投書媒體指出，近年電力供需不穩，2025年非核家園建議延後至2035年，引發討論。立委昨詢問陳明真，如今身為核安會主委是否仍同意過去自己的主張？陳明真坦言，若非核家園延後到2035年，確實可以減輕供電壓力。

昨天立法院教育及文化委員會邀請核安會主委陳明真列席報告業務概況。立委柯志恩表示，根據陳明真2022年的投書指出，近來電力供需出現明顯落差，備轉容量率5%以下的狀況頻頻出現，為了達到穩定供電，政策需要因應新挑戰而有所調整，尤其半導體產業增幅特別大，電力需求遠超過原先規畫。

該投書中還提到，新冠疫情加上俄烏戰爭打亂原有的電力規畫，2025年的非核家園目標應該適度調整，建議延後至2035年，讓政府有充裕時間完善並規畫未來世代的能源布局。

柯志恩質疑，陳明真當時認為非核家園時程應適度展延至2035年，也強調國家能源政策是上位政策，能源供應充足下，其他政策才能順利推展，如今是否仍同意自己過去的主張？

對此，陳明真一開始三緘其口，只回答能源問題是國安問題、國家能源政策的彈性需要各方討論等，並未直接回應，不過在柯志恩多次要求陳明真直球對決下，陳明真才坦言，當時的投書背景是因為四階環評沒通過，如果非核家園延後到2035年，確實可以減輕供電壓力。

此外，民眾黨團上周五拋出重啟核三公投案，已逕付二讀並送交黨團協商。

陳明真表示，核電延役需要台電提出申請，之後核安會將針對核安，例如核廢料處置等評估，非公投過了就能自動延役，核安會給予核電機組的運轉執照有效期限為40年，能否安全運轉，還須評估才能得知。

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