關稅戰 台立委憂美豬美牛成表忠獻禮 衛福部：食安不妥協

立法院社福及衛環委員會24日邀請衛福部長邱泰源「美豬、美牛進口如何保障國人食品安全」進行專題報告。國民黨立委王育敏質詢指出，這幾年美豬進口量都有增加，但市面上幾乎找不到，這些美豬產品跑哪去了？（記者杜建重／攝影）

美國對等關稅 影響，近來多討論美豬、美牛進口零關稅等議題，立委高金素梅昨引用日本首相石破茂「不在食安問題上妥協」的立場，質疑台灣是否會犧牲自身的利益作為「表忠的獻禮」？衛福部長邱泰源強調，對於人民健康的維護、食品安全的堅持，絕對不會妥協。

立法院社福及衛環委員會昨天就「美豬、美牛進口零關稅且如何保障國人食品安全及農民權益」，邀請衛福部、農業部、經濟部等單位進行專題報告並備詢。

立委王育敏質詢指出，美豬美牛有沒有在談判議題內？行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣說，基於台美談判互信原則，談判議題現階段無法對外揭露，未來如有適當時機，會由行政院副院長鄭麗君領軍的談判小組說明。

王育敏說，美方若進一步逼迫，台灣在美豬美牛標示、萊克多巴胺或要求放寬其他標準，台方應是更有底氣的，因標示產地是讓消費者清楚分辨與選擇，如果美國連這個都要拿掉，覺得非常不合理。

農業部次長杜文珍表示，如果能提供作為談判代表的諮商，一定會納入這一點。

邱泰源說，守護國人食安是最高任務，針對相關議題會堅持4個原則，包括食安優先、科學分析、參考國際標準，並落實邊境查驗與市場稽查，即便先前美國抗議仍會堅持。

行政院長卓榮泰表示，美國對台灣而言是大的市場，但絕對不是唯一的市場，政府只是依照國家財政能力與國防的需要，購買各種國土安全韌性的各項設備。

此外，立法院跨黨派赴美團即將於4月28日出發。立法院副院長江啟臣昨天提出三大國會行動主軸，將利用赴美訪問期間，對美爭取台灣出口產品對美關稅水準低於中國大陸、日本等；另外建議政府擴大「投資台灣三大方案」補貼適用年限與內容，納入本次特別預算條例。

美國總統川普 宣布對等關稅政策，台國駐美代表俞大㵢 表示，台灣已與美國展開貿易談判，且過程非常順利。

俞大㵢23日接受福斯電視台（Fox News）訪問，談及川普的對等關稅，俞大㵢說，美國的目的在於重振製造業，而在台積電和輝達陸續宣布對美投資之後，顯見台灣已經在美國布局。

針對川普在4月2日宣布對等關稅政策，台灣被課徵32%關稅，俞大㵢說，台灣和其他國家當時都非常驚訝，尤其台灣被課徵這麼高的關稅；不過，俞大㵢表示，台灣在4月11日與美國展開談判，並指出，現在非常順利。

俞大㵢指出，賴清德總統日前已在彭博的投書中點名台灣的應對方案，包括降低關稅，可能調降至零關稅、增加對美投資、取消非關稅障礙、增加對美軍購、購買美國液化天然氣（ＬＮＧ）和工業產品等，以降低台美之間的貿易不平衡。