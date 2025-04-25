政院4100億元特別條例納入撥補台電千億 在野黨批胡搞

行政院長卓榮泰（中）與副院長鄭麗君（右）、秘書長龔明鑫說明因應關稅戰特別條例。（記者蘇健忠／攝影）

因應美國對等關稅 衝擊，行政院會昨天拍板「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，共3大面向、總計4100億（台幣，下同，約126億3599美元）預算，其中包含撥補台電1000億元。國民黨團質疑，有6成與關稅無關；民眾黨團總召黃國昌批評，賴政府以因高關稅之名想把預算「全塞回來」。

行政院長卓榮泰 21日核定「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」880億元；行政院會昨天通過特別條例草案，將美國關稅因應方案提高上限至4100億元。其中原本的880億元，增加到930億元作為原先的產業支持面向，其餘則是國土韌性面向1500億元、社會支持面向1670億元。

社會支持面向中，包含撥補台電1000億、撥補健保 200億元、勞保基金100億元、照顧弱勢170億元、培育高教人才200億元。

行政院長卓榮泰更親上火線主持記者會。他說，全球貿易秩序重整，加上複雜地緣政治變化，政府應做好全面準備，以支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性四大主軸，特別條例將全數移用過去歲計賸餘支應，請立法院加速審核。

條例項目包含提供企業金融支持、提升產業競爭力、協助企業開拓多元市場、支持勞工安民就業、強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場、強化高等教育人才培育、挹注台電公司、全民健保及勞工保險基金、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、強化國土防衛能量，以及提升資通作業環境及設備。

對於納入台電、勞健保撥補，卓榮泰說明，日前在產業傾聽之旅中，聽到業者擔心受到電價浮動、關稅上漲雙重衝擊，因此提出挹注台電千億、撥補勞健保，力求穩定民生物價，舒緩衝擊。

國民黨團首席副書記長羅智強說，撥補台電是已被刪除的預算，行政院卻納入，「我們不是反對撥補台電，是反對撥補無底洞」。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，台電沒有任何改變，不可能光要錢，除非賴政府願意讓核三延役。

黃國昌說，在野黨刪減總預算2076億元，再加上稅收超徵可用的2000億元，兩筆錢加起來就是4100億元，現在全部包在特別條例，欺騙人民要因應高關稅。該給產業跟勞工支持的項目，民眾黨團絕對支持到底，但錢要花在刀口上，不是政府胡搞瞎搞，「請不要自欺欺人，更不要愚弄人民」。

教育部高教司長廖高賢解釋，本次關稅衝擊，將影響國際高教與人才競逐，國際局勢改變，人才就可能於區域間移動，希望在局勢有利於台灣時，積極延攬人才。

勞動部勞動保險司長陳美女則說，透過撥補挹注勞保財務，能穩定社會經濟韌性，過去勞動部就有爭取特別預算撥補勞保，這次一樣主動爭取。

衛福部長邱泰源說，200億元將挹注在健保安定基金，以提升健保穩定性。撥補到健保的安定基金可指定用途，如用於醫藥品漲價、增加健保點值等，只要寫得清楚都能靈活運用預算支應。至於弱勢族群照顧關懷服務的170億元，邱泰源說，政府長期關心弱勢照顧和社會福利，尤其是高齡化社會，如何提供好的照顧是政府要去做的。

農業部則說，預計將有減輕利息負擔、鞏固銷美產業鏈、強化國內外行銷等3大部分。鞏固銷美產業鏈部分，原為吳郭魚、鱸魚及鬼頭刀等，新增間接受影響魚種，並新增海外參展獎勵。