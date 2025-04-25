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政院特別條例預算逾半和關稅無關 學者：踐踏財政紀律

記者陳儷方／台北25日電
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行政院長卓榮泰（左）與行政院副院長鄭麗君（右）等人24日一起主持因應關稅戰特別條例記者會，說明特別條例制定考量。（記者蘇健忠／攝影）
行政院長卓榮泰（左）與行政院副院長鄭麗君（右）等人24日一起主持因應關稅戰特別條例記者會，說明特別條例制定考量。（記者蘇健忠／攝影）

因應美國川普政府對等關稅新政策，行政院會昨通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，規畫經費上限台幣4100億元。財稅學者表示，若依此特別條例內容來編列特別預算，將嚴重違反特別預算編列要件，且10項實施項目有5條和美國加徵關稅毫無關係，既缺乏專業，也踐踏財政紀律。

政治大學財政系主任陳國樑表示，特別預算編列的法定要件規範在預算法第83條，國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變、不定期或數年一次的重大政事等，但這次條例的強化高等教育、台電虧損、健保及勞保的破產危機、弱勢族群照顧、強化國土防衛、提升資通設備等，全都不符合編列特別預算的要件。

陳國樑指出，此特別條例的大餅「畫很大」，把國際情勢、國土安全、台電虧損、勞健保缺錢等全部放進來，但這些項目屬於一般行政範疇，應該在一般年度預算中擴大政府支出才對，尤其是把被立法院刪除的年度預算，編進來特別預算，行政院在預算的編列上前後矛盾、缺乏專業，實在荒謬。

最不合理之處在特別條例第3條，陳國樑說，條列的10大項目中，「無所不包，除了發公務員薪水外，大概都包括其中」。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝表示，川普宣布台灣適用對等關稅稅率為32%後，行政院相對應提出的企業支援計畫只要編880億元，竟然一夕膨脹成4100億元，暴增三倍多，令人不安。

黃耀輝說，這可能肇禍於賴總統太早亮出談判底牌，賴總統第一時間跳出來說，跟美國要從「零關稅」談起，等同把內需產業例如農業打垮。

黃耀輝指出，若美國在對台關稅談判時，緊抓賴清德總統的零關稅承諾，並且要求兌現，則預算從880億元暴增至4100億元的原因也就找到了，行政院已預料到後勢不妙，安排收拾殘局。

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