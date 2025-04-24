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高院認高虹安有豐富人脈資源可逃亡 裁定境管8個月

記者林孟潔／台北24日電
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新竹市長高虹安被法院裁定限制出境、出海8個月。(本報資料照片)
新竹市長高虹安被法院裁定限制出境、出海8個月。(本報資料照片)

停職中的新竹市長高虹安被控在擔任立委期間詐領助理酬金、加班費等，一審判刑7年4月，案件在二審審理中；因高虹安限制出境、出海期限期滿，檢方本月7日聲請再次限制境管，台灣高等法院日前裁定高虹安自4月21日起限制出境、出海8個月，可抗告。

高院認為，高虹安因貪汙等案件，經一審認定共同犯貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪，判處7年4月徒刑，足以認定犯罪嫌疑重大。

裁定指出，高虹安先前為立法委員，現為新竹市市長，曾經留學，可認有豐富人脈、資源及相當資力可供逃亡海外。趨吉避凶，人之本性，在重罪追訴處罰壓力下，確實有相當理由足認有逃亡之虞，為確保案件順利進行，司法權有效行使與被告居住遷徙自由權受限程度權衡，認為有對高虹安限制出境、出海必要。

高虹安被控擔任立委期間利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實罪，台北地院判決後，新竹市長一職遭停。本案被告還包括王郁文、前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟、前主任陳奐宇、前法務主任，後三人從偵查到審判都認罪。

北院去年宣判時，認為高虹安曾任立委、現任市長，人脈豐富、有相當資力可供逃亡海外，犯的又是貪汙重罪，為確保案件審理、執行順利，裁定高女限制出境、出海八月。限制出境、出海上月期滿，檢察官聲請再次限制境管，高虹安表示「尊重法院」，律師則認為遷徙是自由，無必要限制。

高院

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