預算解凍報告早備妥 挨轟只等政院開綠燈 藍批賴政府自己擋自己

國民黨立委王育敏（右）及陳菁徽（左）舉行記者會，指控行政院才是阻擋預算解凍的元凶。(記者曾原信／攝影)

文化部內部函件截圖日前遭流出，內容是文化部主計處寄信提醒同仁，送出預算解凍報告時要「確認不會有被解讀成早早就寫好現在才送的字眼，並適時更新相關數據。」遭質疑解凍報告其實早就寫好，只是壓著不送；有部會三級機關更透露，農曆年後就已將解凍案報告送到部會，卻被壓著，「顯然部會也是在等行政院的指令」。

文化部次長王時思昨天赴立院報告時證實上述訊息內容為真，但表示這是「內部工作的提醒」；而文化部之所以有解凍報告做好卻不送，是業務單位按慣例等「大家一起送」。

王時思表示，作為部會，「比誰都希望早點解凍」，但解凍案數量之高前所未有，去年只有八案，今年來到47案，且此次的解凍報告跟過往非常不同，多了許多需要勾稽的項目和內容；她強調，並沒有像外界說的，都準備好了在這邊等著送出。

國民黨 批評，賴政府自己擋自己，還拿凍結預算騙人民，大喊被刪預算結果根本沒刪除，又遲遲不願意提出解凍。國民黨立院黨團舉行記者會，譴責行政院長卓榮泰 ，並呼籲停止惡整這些認真的公務員。

財經官員私下表示，以往年度預算遭立法院凍結，受影響的單位很快就會將相關的解凍報告送交到本部的相關單位彙整，並依規定和相關程序送交立法院，今年的狀況的確比較特別，相關解凍報告早就備妥，但因為接獲要等行政院指示的要求，因此等到卓榮泰日前「開綠燈」後，立刻著手將解凍報告送交立院。

行政院發言人李慧芝指出，總預算案凍結數必須基於刪除數來計算，但立法院送到行政院的審查報告卻未提供兩項數據，又違憲要求政院自行刪除調整636億元台幣，嚴重破壞憲政秩序，導致總預算案刪除數無法確定。

國民黨表示，拖住凍結補助預算的是賴政府、突然解封要求解凍的也是賴政府，把凍結跟刪除混為一談造謠欺騙民眾的更是賴政府，「將帥無能累死三軍、綠共無能累死基層」。國民黨立委王育敏說，執政黨一方面下鄉宣講聲稱錢不夠，另一方面明明可排解凍案，卻擋著所有官員的報告，必須嚴厲譴責。