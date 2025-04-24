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冷眼集／卓榮泰不急解凍預算 還預埋地雷

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行政院長卓榮泰。(記者黃義書／攝影 )
行政院長卓榮泰。(記者黃義書／攝影 )

文化部內部信件截圖在網路瘋傳，內容是要求解凍預算報告不能寫得像「早就寫好，只是壓著」，引來在野砲火。其實行政院長卓榮泰日前已不小心說漏嘴，他說既然立法院這麼急，他已要求各部會解凍案一律全送出來，原來此事最不急的是卓榮泰自己。

回顧卓榮泰22日在立法院答詢，更能清楚事件脈絡。卓榮泰指各部會解凍案狀況不同，很多無法達到解凍條件所以無法送出；既然立法院這麼急，他已要求各部會一律送出，請立法院短時間內解凍。

關鍵字在於卓榮泰隨口說出的「立法院這麼急」，原來不急的是行政院。如果不是必須到立法院備詢，卓榮泰恐怕也不想下令部會一律送出解凍案，能撐多久就撐多久，最理想的狀況莫過於撐到罷免投票之後，好讓罷免藍委可以持續炒作。

卓榮泰說他已要求部會一律送出解凍案，真的做得到？行政院發言人李慧芝說出部分真相，也不小心點出卓榮泰預埋的地雷。    

李慧芝指出，卓榮泰請主計長試算，確認總預算案遭凍結項目共1584項、1381億元台幣，其中「提出書面報告始得動支」的項目有1162項，「提出專案報告經審查後始得動支」共有373項，「其他特殊凍結項目」共49項，多數是違反憲法權力分立與責任政治原則，但「解凍條件窒礙難以達成」共九項，包括須修正施政計畫、變更支用項目等。

換句話說，可以提報告即可動支的項目就有1535項，占總數的九成七，但行政院卻拿3%的窒礙難行項目來卡住所有凍結案，說得過去嗎？為什麼可以簡單解決處理的凍結案要一直按兵不動？

再者，行政院說解凍條件窒礙難以達成有九項，過去一個多月來，行政院什麼事也沒做，如今卓揆一句話就要一律送立法院，但問題還是擱在那裡，行政院又把問題全部踢回立法院，只是延續政治鬥爭，若不是想繼續炒作大罷免又是為了什麼？

卓榮泰 罷免 投票

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