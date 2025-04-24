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盧秀燕選國民黨主席？ 鍾東錦：藍營9成正副議長支持

台灣新聞組／台北24日電
苗栗縣長鍾東錦針對國民黨主席改選議題，強調目前國民黨處於「危急時刻」，他認為需要一位冷靜又有能力的人來領導國民黨 ，盧秀燕市長是非常棒的領袖人物，他會全力支持。（記者范榮達／攝影）
苗栗縣長鍾東錦針對國民黨主席改選議題，強調目前國民黨處於「危急時刻」，他認為需要一位冷靜又有能力的人來領導國民黨 ，盧秀燕市長是非常棒的領袖人物，他會全力支持。（記者范榮達／攝影）

國民黨預計今年改選黨主席，無黨籍苗栗縣長鍾東錦昨透露，日前聽新北市議會議長蔣根煌提及，藍營9成正副議長支持台中市長盧秀燕選黨主席，他個人絕對全力支持。蔣根煌昨說，朱主席擔任主席很久了，不少人都認為國民黨須改革決策圈。

對於是否參選黨主席？盧秀燕昨未回應，僅微笑說「謝謝」；朱立倫則說，非常歡迎。朱立倫尚未表態競選連任，但中常委孫健萍、彰化縣前縣長卓伯源已宣布角逐。

鍾東錦雖為無黨籍，但向來以藍營大兵自居，他昨被問到國民黨主席改選一事時表示，前天與新北市長侯友宜、議長蔣根煌談一些事，蔣議長告知藍營各縣市正、副議長9成支持盧秀燕選黨主席；另外，從藍營縣市首長群組看來，絕大多數也希望盧秀燕挺身而出，目前是國民黨「危急時刻」，需冷靜又有能力的人來領導 ，盧秀燕兼有柔軟和細膩想法，是非常棒的領袖人物，至於是否願意參選要由盧秀燕自己決定，如果願意出來選，他絕對全力支持。

「我個人是非常支持…」蔣根煌說，大家都認為可以換人做做看，盧秀燕形象清新，政策推動亮眼，女性特質可為黨注入更多活力與改變。他以侯友宜參選總統的前車之鑑為例，侯未掌握黨機器，發生一連串難以掌握的事，盧若有意挑戰大位，參選黨主席有其必要性。

台北市議長戴錫欽表示，朱立倫也很辛苦，現在國民黨的局勢比較艱難，不管是朱或盧，有為者願為黨發展奉獻都樂見其成。國民黨立委鄭正鈐說，有更多人願意出來為黨服務、貢獻是好事，擔任黨主席需要很大熱情和能量，朱立倫這段時間很努力。

盧秀燕 國民黨 朱立倫

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