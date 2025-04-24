綠批闖北檢政治操作 蔣萬安回嗆：違法不是議員說了算

台北市長蔣萬安23日前往民進黨台北市議會黨團說明重大法議案。（記者胡經周／攝影）

台北市長蔣萬安 昨赴議會民進黨 團說明重大提案，挨批身為市長卻帶頭違法闖北檢禁制區抗議，「教壞囝仔大小、政治操作」。 蔣回嗆，是不是違法不是議員說了算，也不是內政部 長劉世芳說了算，氣得綠營拍桌「你來吵架的」？不歡而散。

民進黨台北市議員隨後在大會提案，要求蔣萬安為北檢抗議一事專案報告，議會政黨協商後，定5月9日報告。

蔣萬安昨與副市長李四川等人赴議會拜會民進黨團，說明市府將在本會期提出一項重大法案、9項重大議案，包括追加減納入生生喝鮮奶經費，十多名議員出席。議員逐一詢問時，都先提到4月17日晚間蔣萬安到北檢抗議一事。

黨團總召陳慈慧說，蔣上周自稱市民到北檢前集會，在禁制區公然帶頭違反集遊法，蔣是台北市長，不可以也不可能選擇性迴避身分，「否則對台北市民就是一種災難、危險」，批蔣只剩下個人政治操作，市民愈來愈多質疑；其他議員也輪番砲轟。

蔣顯得不耐，李四川拉他衣服制止也無效。他說，以市長和中華民國國民身分到場，身分不衝突，當晚警察局長李西河打電話詢問，他對李說「我會去，一切依法行政、依法辦理，該怎麼做就怎麼做。」

他強調當天是個人行為，「我個人承擔」，「是不是違法不是我說了算，不是議員說了算，也不是內政部長劉世芳說了算，是法律、警察局依法處理。」

議員劉耀仁轟蔣「你來吵架的嗎？」王閔生也拍桌批「你狡辯什麼？」蔣萬安拉高分貝回稱「我是在說重大法議案，我們願意說明，黨團提什麼政治議題？」王說「今天不是我們邀請你們的，是你們要來說明的。」蔣萬安再嗆「是你們提什麼帶頭違法，把剛剛影片全調出來，哪一個是十大法議案問題？」