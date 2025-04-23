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民進黨頻失言 內政部長劉世芳諷「當中國鬼」 白營轟下台

記者蔡晉宇、李成蔭／台北23日電
民眾黨立委林國成（圖）不滿內政部長劉世芳日前嗆民眾黨「吃台灣米，當中國鬼」，質詢時轟劉「妳什麼鬼」，要求下台。(記者邱德祥／攝影)
民眾黨立委林國成（圖）不滿內政部長劉世芳日前嗆民眾黨「吃台灣米，當中國鬼」，質詢時轟劉「妳什麼鬼」，要求下台。(記者邱德祥／攝影)

執政黨近日從內政部長劉世芳到民進黨立院黨團幹事長吳思瑤，都引爆發言爭議；劉世芳嗆民眾黨「吃台灣米，當中國鬼」，民眾黨立委林國成昨質詢轟「妳什麼鬼」，要求下台；吳思瑤則是在回應在野「四二六反獨裁遊行」時，以諧音「死阿陸仔」稱呼對岸；國民黨立委批評，兩人心中只有政治鬥爭、全無民生，都該下台或被罷免。

劉世芳上月底在高雄出席民進黨政策說明會時表示，立法院修「財畫法」，讓台南、高雄分到的錢最少，因為有民眾黨，國民黨怎麼砍預算就跟著砍，民眾黨就是標準百分百的另一種國民黨，「吃台灣米，當中國鬼。」

林國成昨質詢時批評，一個主管政黨的政府機關首長公開說這種話，適合嗎？為什麼要這樣罵整個黨？公開講這種話很不適當，且大家都是台灣人，他也是台灣人，甚至墓地也都看好了，之後就是葬在台灣，是「台灣鬼」，為什麼要說他是「中國鬼」，要求劉世芳應下台負責。

劉世芳回應，當天是個人發言，且她說的是「有一些人」，不是指民眾黨全部，有一些人親共，應該出來說明，林國成應看一下前言後語。行政院長卓榮泰緩頰表示，對政黨價值性批判當然要謹慎，但任何政黨對總統的批判，也要非常小心。

另一爭議是吳思瑤昨評論在野「四二六反獨裁遊行」時稱，去年4月26日是國民黨立院黨團總召傅崐萁率藍委赴中的日子，今年4月26日在野又要辦遊行，難道是擁抱「死阿陸仔（死大陸人）」的周年紀念嗎？

國民黨團書記長王鴻薇表示，堂堂內政部長如此辱罵在野黨，難道是為了讓賴清德總統高興而渾然忘我？劉世芳早已不適任；吳思瑤身為黨團幹部居然口出不禮貌惡言，可能真的想幫自己的罷免二階連署加溫。

國民黨立委牛煦庭批評，民進黨治國無能，盡搞意識形態，賴清德總統對美零關稅衝擊台灣農業，到時連台灣米都沒得吃，國家現在的情況，真的輪不到這群人噴政治口水，「請想想國內民生和經濟」。

國民黨青年團前副總團長何元楷也批吳思瑤此番言論實在沒資格當立委，他建議，乾脆把四二六定為「民進黨共諜紀念日」。

民眾黨立委林國成不滿內政部長劉世芳（圖）日前嗆民眾黨「吃台灣米，當中國鬼」，質詢...
民眾黨立委林國成不滿內政部長劉世芳（圖）日前嗆民眾黨「吃台灣米，當中國鬼」，質詢時轟劉「妳什麼鬼」，要求下台。(記者邱德祥／攝影)

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