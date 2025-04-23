民進黨頻失言 內政部長劉世芳諷「當中國鬼」 白營轟下台

民眾黨立委林國成（圖）不滿內政部長劉世芳日前嗆民眾黨「吃台灣米，當中國鬼」，質詢時轟劉「妳什麼鬼」，要求下台。(記者邱德祥／攝影)

執政黨近日從內政部長劉世芳到民進黨 立院黨團幹事長吳思瑤，都引爆發言爭議；劉世芳嗆民眾黨 「吃台灣米，當中國鬼」，民眾黨立委林國成昨質詢轟「妳什麼鬼」，要求下台；吳思瑤則是在回應在野「四二六反獨裁遊行」時，以諧音「死阿陸仔」稱呼對岸；國民黨 立委批評，兩人心中只有政治鬥爭、全無民生，都該下台或被罷免。

劉世芳上月底在高雄出席民進黨政策說明會時表示，立法院修「財畫法」，讓台南、高雄分到的錢最少，因為有民眾黨，國民黨怎麼砍預算就跟著砍，民眾黨就是標準百分百的另一種國民黨，「吃台灣米，當中國鬼。」

林國成昨質詢時批評，一個主管政黨的政府機關首長公開說這種話，適合嗎？為什麼要這樣罵整個黨？公開講這種話很不適當，且大家都是台灣人，他也是台灣人，甚至墓地也都看好了，之後就是葬在台灣，是「台灣鬼」，為什麼要說他是「中國鬼」，要求劉世芳應下台負責。

劉世芳回應，當天是個人發言，且她說的是「有一些人」，不是指民眾黨全部，有一些人親共，應該出來說明，林國成應看一下前言後語。行政院長卓榮泰緩頰表示，對政黨價值性批判當然要謹慎，但任何政黨對總統的批判，也要非常小心。

另一爭議是吳思瑤昨評論在野「四二六反獨裁遊行」時稱，去年4月26日是國民黨立院黨團總召傅崐萁率藍委赴中的日子，今年4月26日在野又要辦遊行，難道是擁抱「死阿陸仔（死大陸人）」的周年紀念嗎？

國民黨團書記長王鴻薇表示，堂堂內政部長如此辱罵在野黨，難道是為了讓賴清德總統高興而渾然忘我？劉世芳早已不適任；吳思瑤身為黨團幹部居然口出不禮貌惡言，可能真的想幫自己的罷免二階連署加溫。

國民黨立委牛煦庭批評，民進黨治國無能，盡搞意識形態，賴清德總統對美零關稅衝擊台灣農業，到時連台灣米都沒得吃，國家現在的情況，真的輪不到這群人噴政治口水，「請想想國內民生和經濟」。