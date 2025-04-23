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賴清德追思教宗 引其言自許：好牧羊人要有羊群味道

記者周佑政／台北23日電
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天主教教宗方濟各辭世，賴清德總統今天赴天主教在台北總主教公署設置的教宗方濟各靈堂追思。(取材自共訊畫面)
天主教教宗方濟各辭世，賴清德總統今天赴天主教在台北總主教公署設置的教宗方濟各靈堂追思。(取材自共訊畫面)

天主教教宗方濟各辭世，賴清德總統今天赴天主教在台北總主教公署設置的教宗方濟各靈堂追思。賴總統在進行完簡短追思儀節後，向在場教會人員表示，他經常引用方濟各的話「一個好的牧羊人，身上要有羊群的味道」，他也是這樣期許自己。

賴總統上午前往天主教台北總主教公署追思教宗方濟各，他身著黑色西裝、領帶，由外交部次長吳志中陪同，賴總統依照儀節，上香、撒聖水、獻花、獻果、獻爵以及三鞠躬。

隨後賴總統與台灣地區主教團主席李克勉等教會人員寒暄，感謝天主教對社會貢獻。賴總統表示，他經常引用方濟各的話「一個好的牧羊人，身上要有羊群的味道」，他也是這樣期許自己。

賴總統表示，很欽佩天主教會為社會做了很多公益與社福活動。他也當場分享一段小故事，2013年他擔任台南市長時，當時一間宮廟神桌下發現一名遭棄養的男嬰，這名男嬰後來跟著他的姓氏，而名字則以時任天主教台南教區主教林吉男之名命名，因此這名男嬰取名為「賴吉男」，後來透過天主教善牧社會福利基金會媒合收養家庭。

賴總統簡短追思、致意後隨即離開，對於媒體詢問是否出席方濟各葬禮，賴總統並未回應。

長期以來，若發現棄嬰，在找尋不到生父生母或家屬情況下，多會由縣市政府監護，由縣市長擔任監護人，或由社會局長、慈善機構負責擔任。

方濟各 教宗 賴清德

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