我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

結束內卷 拼多多、淘寶等電商將取消「僅退款」

川普擬砍美國藥價降至開發國家水平 藥界反對

趙少康籲朱立倫倒閣：為個人盤算者開除黨籍 蔣萬安：有討論是好事

記者鄭媁、李成蔭、王千豪／台北23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中廣前董事長趙少康。(本報資料照片)
中廣前董事長趙少康。(本報資料照片)

對藍白黨主席都不挺倒閣，率先喊出倒閣的台北市長蔣萬安昨回應，倒閣可以是一個選項，大家有討論是好事。中廣前董事長趙少康則呼籲國民黨主席朱立倫應該化被動為主動，下令推動倒閣。

趙少康說，當國家與在野黨都面臨生死存亡、可能被團滅時，倒閣重選立委，就是對賴清德的不信任投票，讓民意可再度發聲。當超過30位國民黨立委面臨被罷免危機，已經是重新選舉了，朱立倫不該再猶豫，應該立即下令推動倒閣，為個人利益盤算的反對者就開除黨籍，以彰顯自己堅定的決心。

趙少康說，國民黨只有透過倒閣才能化被動為主動，盡速終止政局亂象；政治人物不應該只算計個人利益，必須迅速回應民意期待，才能浴火重生。

趙少康表示，國民黨不必管民眾黨的態度，民眾黨沒有區域立委可被罷免，只要國民黨團結一致，提案倒閣，接下來就看民進黨敢不敢跟進、賴清德敢不敢解散國會重新選舉？民進黨團總召柯建銘及民進黨立委不斷喊話要在野倒閣，到底玩真的還是假的？「潮水退了，就知道誰沒穿褲子」。

趙少康說，李家同校長最近傳了一段訊息給他，相信是大多數台灣民眾的心聲，面對國難當頭，政客還在鬥爭，人民早就痛苦無奈，而大多數人還是在自己的工作崗位上兢兢業業，這才是台灣可以持續進步的基礎。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇認為，倒閣與否，都是一種選項，這時候最重要還是在野黨合作，尤其「426」上凱道，大家一定要站出來。

國民黨立委牛煦庭則說，行政院長卓榮泰只是「免洗筷」，單純的倒閣，猶如隔靴搔癢。另一名不具名藍營立委則說，倒閣仍有一定困難，不可能不管民眾黨；若跟民進黨合作，又會被外界認為藍綠聯手殲滅白，政治後座力恐難以承受。

台北市長蔣萬安(中)。(記者曾原信／攝影)
台北市長蔣萬安(中)。(記者曾原信／攝影)

國民黨 趙少康 民進黨

上一則

薛楷莉再爆「削凱子」稱可幫找幫派 騙前男友420萬遭訴

延伸閱讀

朱立倫、黃國昌不挺倒閣 蔣萬安：有討論是好事

朱立倫、黃國昌不挺倒閣 蔣萬安：有討論是好事
蔣萬安倒閣說 他指2大變數、朱立倫想罷免賴清德「不可能任務」

蔣萬安倒閣說 他指2大變數、朱立倫想罷免賴清德「不可能任務」
藍圍北檢 劉世芳要查朱立倫等3首謀 藍：國家機器迫害

藍圍北檢 劉世芳要查朱立倫等3首謀 藍：國家機器迫害
籲主動開闢新戰場 趙少康：請朱立倫下令倒閣吧

籲主動開闢新戰場 趙少康：請朱立倫下令倒閣吧

熱門新聞

超微（AMD）執行長蘇姿丰（右）15日在台灣大學接受訪談。（擷取自台灣大學YouTube直播頁面）

AMD蘇姿丰台大受訪 分享4大產業趨勢 給學生6建議

2025-04-15 10:48
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
凱道群眾已經擠到景福門。記者翁至成／攝影

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

2025-04-19 08:46
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
信大水泥董事長楊智雄被妻子控訴荒謬言行。 (聯合報系資料照)

被控荒淫開遊艇趴 信大水泥董座：家有惡妻孽子很無奈

2025-04-16 21:24
民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52

超人氣

更多 >
少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪

少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪
打造「美國優先」的美國務院 魯比歐宣布改組

打造「美國優先」的美國務院 魯比歐宣布改組
越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國

越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國
矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座
經濟動盪 退休族要有多少現金？專家：三到五年生活費

經濟動盪 退休族要有多少現金？專家：三到五年生活費