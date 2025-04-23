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趙少康籲朱立倫倒閣：為個人盤算者開除黨籍 蔣萬安：有討論是好事

記者鄭媁、李成蔭、王千豪／台北23日電
中廣前董事長趙少康。(本報資料照片)
中廣前董事長趙少康。(本報資料照片)

對藍白黨主席都不挺倒閣，率先喊出倒閣的台北市長蔣萬安昨回應，倒閣可以是一個選項，大家有討論是好事。中廣前董事長趙少康則呼籲國民黨主席朱立倫應該化被動為主動，下令推動倒閣。

趙少康說，當國家與在野黨都面臨生死存亡、可能被團滅時，倒閣重選立委，就是對賴清德的不信任投票，讓民意可再度發聲。當超過30位國民黨立委面臨被罷免危機，已經是重新選舉了，朱立倫不該再猶豫，應該立即下令推動倒閣，為個人利益盤算的反對者就開除黨籍，以彰顯自己堅定的決心。

趙少康說，國民黨只有透過倒閣才能化被動為主動，盡速終止政局亂象；政治人物不應該只算計個人利益，必須迅速回應民意期待，才能浴火重生。

趙少康表示，國民黨不必管民眾黨的態度，民眾黨沒有區域立委可被罷免，只要國民黨團結一致，提案倒閣，接下來就看民進黨敢不敢跟進、賴清德敢不敢解散國會重新選舉？民進黨團總召柯建銘及民進黨立委不斷喊話要在野倒閣，到底玩真的還是假的？「潮水退了，就知道誰沒穿褲子」。

趙少康說，李家同校長最近傳了一段訊息給他，相信是大多數台灣民眾的心聲，面對國難當頭，政客還在鬥爭，人民早就痛苦無奈，而大多數人還是在自己的工作崗位上兢兢業業，這才是台灣可以持續進步的基礎。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇認為，倒閣與否，都是一種選項，這時候最重要還是在野黨合作，尤其「426」上凱道，大家一定要站出來。

國民黨立委牛煦庭則說，行政院長卓榮泰只是「免洗筷」，單純的倒閣，猶如隔靴搔癢。另一名不具名藍營立委則說，倒閣仍有一定困難，不可能不管民眾黨；若跟民進黨合作，又會被外界認為藍綠聯手殲滅白，政治後座力恐難以承受。

台北市長蔣萬安(中)。(記者曾原信／攝影)
台北市長蔣萬安(中)。(記者曾原信／攝影)

國民黨 趙少康 民進黨

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