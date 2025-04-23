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藍白領袖反獨裁 4/26攜手上凱道 但對倒閣態度保留

台灣新聞組╱台北23日電
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「把民主還給台灣」在野領袖峰會22日登場，國民黨主席朱立倫(右)與民眾黨主席黃國昌(左)達成共同為經濟、民主與司法正義奮戰到底三共識。(記者陳正興／攝影)
「把民主還給台灣」在野領袖峰會22日登場，國民黨主席朱立倫(右)與民眾黨主席黃國昌(左)達成共同為經濟、民主與司法正義奮戰到底三共識。(記者陳正興／攝影)

在野領袖峰會昨天登場，藍白達成共同為經濟、民主與司法正義奮戰到底三共識。民眾黨主席黃國昌說，罷免制度淪為少數總統選輸翻桌的工具，民進黨濫用罷免制度，想要重回一黨專政的道路，民眾黨絕不會坐視不管。

國民黨、民眾黨昨天舉行「把民主還給台灣：在野領袖峰會」，商討美國關稅、司法改革、罷免情勢等議題，全程直播。

國民黨主席朱立倫昨天邀請黃國昌26日一起上凱道，用聲音震醒執政者，「台灣的民主不屬於任何政黨，這是人民的主場」，他們要下架的不只是賴清德，而是整個腐敗、傲慢、濫權的體制。

黃國昌表示，他會代表民眾黨參與凱道集結，盼所有願守護台灣民主、捍衛法治的台灣人民一起站出來，對專制獨裁的賴總統與民進黨的倒行逆施，發出人民的怒吼。

朱立倫表示，峰會是台灣轉變的起點，在野的對話讓人民看到希望，他們在現場達成三大共識，包括攜手合作、合力拚經濟；拒絕綠色恐怖，捍衛司法正義；對抗獨裁極權，反紅共，也反綠共。

台北市長蔣萬安日前拋出倒閣議題，在野是否共推倒閣，引發關注。朱立倫說，不是單純喊倒閣，而是要「倒賴（指賴清德總統）」。黃國昌表示，倒閣救不了台灣，也無法解決當前問題。

朱立倫表示，大家希望下台的是賴清德，因為「今天有卓榮泰，明天有李榮泰、後天還有王榮泰」，賴清德可以隨時換一個稻草人，真正需要下台、需要悔悟、需要改變的是賴清德。

朱立倫說，讓賴清德能夠改變、或讓賴清德下台，才是民眾最大的目標；國民黨的立場是倒閣、罷免，任何方式都不排除。但他也強調，國民黨一定會有策略、有方法、有步驟、有時間，而不是單純地喊倒閣，是要倒賴。

黃國昌表示，倒閣救不了台灣，也無法解決專制獨裁的力量，對賴總統而言，行政院長卓榮泰是「隨時可割可棄的對象」，在野黨應在國會發揮最強的監督力量，不讓民進黨為所欲為、選輸後就想要翻桌，「我們結合所有民間力量，一起站出來捍衛民主自由」。

賴清德 黃國昌 朱立倫

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