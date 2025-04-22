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蔣萬安倒閣說 他指2大變數、朱立倫想罷免賴清德「不可能任務」

記者楊德宜／台北即時報導
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圖為國民黨主席朱立倫（左）和台北市長蔣萬安（右），兩人4月20日出席台北市信義、南松山場「還錢於民」政策說明會。(本報資料照片)
圖為國民黨主席朱立倫（左）和台北市長蔣萬安（右），兩人4月20日出席台北市信義、南松山場「還錢於民」政策說明會。(本報資料照片)

台北市長蔣萬安提出倒閣說，媒體人黃暐瀚今天在臉書表示，蔣萬安的建議，存在兩個變數，一是民眾黨變數，二是賴總統變數。

黃暐瀚發表「倒閣拚重選？罷免賴清德？」一文，他說，長蔣萬安提出倒閣建議，期待吹起「反攻號角」，透過國會全面改選，對賴清德總統投下「不信任票」。但是蔣萬安的建議，存在兩個變數；一是民眾黨變數，想倒閣並不難，只要立法院有57席立委支持「不信任案」，行政院長卓榮泰立馬下台。

他表示，不過眼前的「大罷免」與民眾黨完全無關，8席都不分區，無法被罷免；民眾黨願不願意跟著一起倒閣，增加改選後席次異動的變數？這是一難。

二是賴總統變數，黃暐瀚表示，國會倒閣之後，行政院長須在10日內請辭下台，並得呈請總統解散國會。也就是說，倒閣之後，總統可以解散國會，也可以不解散，如果賴總統最後並未「解散國會」，就算倒閣成功，大罷免依舊繼續進行。

至於國民黨主席朱立倫一直強調「罷免賴清德」。黃暐瀚表示，根據總統副總統選舉罷免法第70條與76條的規定，罷免總統得先有29席立委提案，76席立委同意，交由全體公民複決，半數以上同意（977萬），總統罷免案就算通過。

黃暐瀚表示，也就是說，罷免總統除了第一關提案不難之外，第二關跟第三關都屬於「不可能的任務」。「就算找阿湯哥來，也幾乎不可能」。

罷免 民眾黨 蔣萬安

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