我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Uber One訂閱容易取消難「誤導用戶」遭FTC起訴

加州政府手頭緊 要駕駛人「留下買路財」

老鼠會方式幫郭台銘收連署書 屏縣議長周典論二審改輕判

記者張議晨／高雄22日電
屏東縣議長周典論（右）涉嫌出資500萬元台幣為鴻海創辦人郭台銘參選總統收購連署書，一、二審都被判刑。（本報資料照片）
屏東縣議長周典論（右）涉嫌出資500萬元台幣為鴻海創辦人郭台銘參選總統收購連署書，一、二審都被判刑。（本報資料照片）

屏東縣議會國民黨籍議長周典論涉嫌協助鴻海集團創辦人郭台銘收購參選總統連署書，一審周典論被屏東地方法院以違反總統副總統選舉罷免法，判周典論4年徒刑，併科500萬元罰金(台幣，下同）、褫奪公權6年，全案上訴後，高雄高分院今從輕改判3年2月，褫奪公權5年，併科150萬元罰金。

2023年底郭台銘與藝人賴佩霞參選第16屆總統、副總統，周典論為協助郭台銘通過參選門檻，分別於前年9月交付500萬元給周品全，由周以老鼠會方式拉人，每票500元收購連署書。

隨後，周品全將其中10萬元交給潮州鎮鎮公所陳姓約雇人員，陳男則在前年10月初，要求黃姓宮廟堂主成立連署站，並以每分連署書500元，邀約黃男及其配偶潘婦協助收集。黃男、潘婦答應後，再以每份200元價格，向黃姓民眾等多人邀集連署。

檢警獲報後展開偵辦，周品全一度涉案被收押，周典論因找周品全協助連署，也被一併查辦，周收押200天後才以150萬元交保，檢方偵辦時，周品全等4人坦承犯行，檢方予以緩起訴處分，因周典論始終不認罪，檢方認其無悔意，建請法院重判。

屏東地院審理時，周典論仍不認罪，合議庭認為周位居地方民意代表之首，竟無視法律禁令，妨害總統副總統選舉連署公正性，考量他最終募得連署書不多，判周典論4年徒刑，併科500萬元罰金、褫奪公權6年。

郭台銘 罷免 國民黨

上一則

各部會喊窮卻沒提預算解凍 藍批方便造謠

下一則

蝶戀花翻車8年後 大客車事故仍頻傳 公路局擬新規受關注

延伸閱讀

暈車新療法 日本學者用「聲音香料」聽1分鐘緩解嘔吐

暈車新療法 日本學者用「聲音香料」聽1分鐘緩解嘔吐
神經元互發訊息美若銀河？ 老鼠腦內功能圖被畫出來了

神經元互發訊息美若銀河？ 老鼠腦內功能圖被畫出來了
台美聯罷工作站 全美各大城市收3500份連署書

台美聯罷工作站 全美各大城市收3500份連署書
金哈克曼驟逝抓到元兇 調查曝家中大量老鼠入侵、病毒擴散全屋

金哈克曼驟逝抓到元兇 調查曝家中大量老鼠入侵、病毒擴散全屋

熱門新聞

超微（AMD）執行長蘇姿丰（右）15日在台灣大學接受訪談。（擷取自台灣大學YouTube直播頁面）

AMD蘇姿丰台大受訪 分享4大產業趨勢 給學生6建議

2025-04-15 10:48
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
凱道群眾已經擠到景福門。記者翁至成／攝影

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

2025-04-19 08:46
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
信大水泥董事長楊智雄被妻子控訴荒謬言行。 (聯合報系資料照)

被控荒淫開遊艇趴 信大水泥董座：家有惡妻孽子很無奈

2025-04-16 21:24

超人氣

更多 >
越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交

越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交
李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大
疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押
好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu

好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu
曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情