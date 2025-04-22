綠共諜滲透檢討 立院專題報告吳釗燮未到 藍白譴責

立法院司委會21日舉行共諜滲透案專題報告，法務部長鄭銘謙（中）、調查局長陳白立（左）列席報告。（記者林俊良／攝影）

綠營共諜案連環爆，連國安會秘書長吳釗燮於外交部長任內的助理也涉嫌。立法院司委會昨天邀請相關官員針對「共諜滲透進行檢討」專題報告，吳釗燮沒請假也未到場，藍白聯手提出臨時提案，投票 通過「譴責」。

國安會表示，依憲法增修條文及國家安全會議組織法規定，國安會為總統決定國家安全有關大政方針之諮詢機關，非政策執行與處置機關，除涉及該會有關法律及預算案經程序送立法院審議，不宜至立法院報告備詢，以符憲政體制；國安會已於18日去函立院司委會及會議主席說明，對在野黨立委通過譴責深感遺憾。

司委會昨舉行「軍事審判專庭（股）之執行現況，並就共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件及忠誠安全核可機制，提出檢討報告及防治措施」會議，邀司法院、法務部、國安會等官員列席並備詢。

民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌 質詢，吳釗燮前幕僚何仁傑及總統府諮議吳尚雨涉入共諜案，兩人有無依據「國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」規定，在出任、再任或轉任時辦理安全考核？

調查局長陳白立回答，何仁傑在2016年初任時辦理考核過一次，轉任時皆無再考核，吳尚雨則未辦理安全考核；查核由用人機關提出，調查局被動查核。

黃國昌除要求調查局應發函給用人機關追究相關責任，也詢問法務部長鄭銘謙「吳釗燮應注意卻沒注意，是否需要究責？」鄭說，只要合乎犯罪要件及證據，檢察官就會調查。

由於吳釗燮未到場也未請假，朝野針對吳釗燮未到一事攻防。國民黨 籍司委會召委吳宗憲表示，沒收到國安會任何人請假，開會通知上並未指名一定要吳釗燮來，只寫「國安會」，已給國安會指派人選空間，沒想到不只吳釗燮沒來，國安會也沒派人來，對立院置之不理。

黃國昌說，吳釗燮親信涉及共諜洩密案，可說是目前共諜案件中層級最高、態樣最嚴重的，國安會竟沒半個人到場，不知是尷尬還是心虛？依國家安全會議組織法第8條，國安會及其所屬國安局應受立院監督，難道法條形同具文？

黃國昌及國民黨立委王鴻薇、林倩綺提出臨時提案，指近期接連爆出共諜案，執政黨府院黨皆淪陷，吳釗燮未列席，如此心虛且藐視國會情形應予以譴責；現場立委11人，藍白立委以6票贊成，高於民進黨5票反對，通過譴責案。

另外，外交部長林佳龍昨在立法院外交國防委員會備詢表示，他直到立委質疑才知道何仁傑案，當下就展開政風調查，彙整並約詢相關人員，了解何在外交部涉及的機敏性範圍到哪裡；政風調查可望本周完成，除最快時間完成行政究責，外交部會損害控管，避免未來再發生。他接受黃國昌質詢時說，他的辦公室主任有接受特殊安全查核；「您問我的話，我認為應該要查核。」