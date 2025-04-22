高虹安案二審開庭 法官喊「別浪費時間」 19分鐘結束

停職中的新竹市長高虹安（中）因任職立委期間涉嫌詐領助理費，被依貪污治罪條例等起訴，台高等法院21日上午繼續行準備程序。（記者林伯東／攝影）

停職中的新竹市長高虹安涉貪案，台灣高等法院昨天開庭，法官郭豫珍要求檢、辯雙方一審說過的話二審不必贅述，本案有罪無罪「五分鐘就應說服法官」，否則就是浪費時間，須聚焦「辯論的核心」。開庭19分鐘結束。

高院 審理期間，曾聲請憲法法庭宣告立法院組織法第32條第1項違憲，但憲法法庭指「主張空泛」不受理。高院昨天繼續開準備程序庭。

高虹安被控擔任立委期間利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實罪，一審判7年4月徒刑，褫奪公權4年，市長一職遭停。同案被告高女前公關主任「水母」王郁文、前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟、前主任陳奐宇、前法務主任；後3人偵查到審判都認罪。

昨開庭時，檢察官提出許多補充理由書，被告方聲請傳喚6位證人，包括立法院法制局長郭明政。高檢署派出3名檢察官蒞庭，被告方律師團也人數可觀，坐滿法庭；郭豫珍提醒「地方法院說過的，就不要再說了」，並指「大家都是法律人」，這案子不用審得「披星戴月」。

郭豫珍有「畫家法官」稱號，是師大美術研究所藝術學碩士，她指有影片能以4分48秒介紹千年博大精深的美術史，本件上訴案如果5分鐘說服不了法官就是「浪費時間」。

檢察官主張所有被告都有罪，郭豫珍指檢方必須闡明構成犯罪原因，高虹安、王郁文也要提出「為什麼無罪？」的理由；一審被判刑二年、緩刑五年的黃惠玟想減刑，也必須說明「為什麼可以減輕？」

高院定七月廿八日行最後一次準備程序，並將連定四個審理期日。

北院去年七月廿六日宣判時，認為高虹安曾任立委、現任市長，人脈豐富、有相當資力可供逃亡海外，犯的又是貪汙重罪，為確保案件審理、執行順利，裁定高女限制出境、出海八月。限制出境、出海上月期滿，檢察官七日聲請再次限制境管，高虹安表示「尊重法院」，律師則認為遷徙是自由，無必要限制；此部分候核辦。