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藍圍北檢 劉世芳要查朱立倫等3首謀 藍：國家機器迫害

台灣新聞組／台北22日電
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國民黨日前動員集結在台北地檢署前抗議司法不公，內政部長劉世芳（圖）21日表示，檢警將依法通知國民黨立委謝龍介等三名「首謀者」。謝龍介隨後回應，等著劉世芳帶隊逮捕。（記者潘俊宏／攝影）
國民黨日前動員集結在台北地檢署前抗議司法不公，內政部長劉世芳（圖）21日表示，檢警將依法通知國民黨立委謝龍介等三名「首謀者」。謝龍介隨後回應，等著劉世芳帶隊逮捕。（記者潘俊宏／攝影）

檢調偵辦不實連署案，國民黨日前動員集結在台北地檢署前抗議司法不公。內政部長劉世芳昨天上午表示，國民黨率眾到北檢外的抗議行動，警方依集會遊行法多次舉牌警告、命令解散、制止，國民黨主席朱立倫、立委謝龍介、國民黨發言人楊智伃等三名「首謀者」不從，檢警將依法通知三人到案說明，依法偵辦。

昨天下午，一度傳出檢警要赴國民黨中央黨部，遞交傳喚通知書給朱立倫，但最終未見檢警現身。據指出，警方昨已寄發通知書給朱立倫、謝龍介、楊智伃，要求下周一上午10時到北市警中正一分局報到配合調查；其中，謝龍介多一項「妨害公務」須釐清。

國民黨日前動員集結在台北地檢署前抗議司法不公，內政部長劉世芳21日表示，檢警將依...
國民黨日前動員集結在台北地檢署前抗議司法不公，內政部長劉世芳21日表示，檢警將依法通知國民黨立委謝龍介等三名「首謀者」。謝龍介（圖右）隨後回應，等著劉世芳帶隊逮捕。（本報資料照片）

謝龍介回應表示，他一向尊重司法，但台灣司法這兩年來被扭曲的非常嚴重，近來傳內閣將於五二○改組，劉世芳創下內政部長指揮辦案的首例，可能是急於求表現，那他就等著劉帶隊來逮捕。

國民黨智庫副執行長凌濤受訪時批評，劉世芳權力好大，竟可指揮檢警辦案，根本是綠共國家機器的迫害。他舉例，2008年時，多少民進黨的民意代表和縣市首長說要包圍北檢、雲林地檢署，有任何一人被查辦嗎？這就是「辦藍不辦綠」證據。

凌濤說，本周會和律師團隊確認，在北檢前有哪一項觸犯過去的雙重標準？他要代表朱立倫向大家報告，「沒有在怕綠共，就看有多囂張」，過程中一定直球對決、毫無畏懼。

法務部長鄭銘謙昨到立院司法及法制委員會備詢前受訪表示，檢察官依證據辦案，沒有辦藍不辦綠的情況。記者追問，目前各地被檢方搜索的都是國民黨部，鄭銘謙則沒有回答。

台北市警方表示，朱立倫等人4月17日晚間號召群眾聚集北檢外抗議，警方針對相關行動報請北檢檢察官指揮，因地檢署外屬集會禁制區，三人經多次舉牌制止不解散，將依法調查並函送檢方偵辦。

轄區中正一分局昨同步寄發通知書給三人，經事前聯繫，謝龍介立院辦公室回應可簽收，員警逕送通知書至其立院辦公室；朱立倫、楊智伃部分，則循其黨部收發程序，同步掛號寄送通知書，3人皆應於4月28日上午10時到中正一分局偵查隊報到。

國民黨 朱立倫 內政部

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