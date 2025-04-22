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藍籲小草倒閣救柯 白認不換總統沒用

台灣新聞組／台北22日電
國民黨與民眾黨合辦在野領袖峰會22日舉行，國民黨主席朱立倫（圖）批綠破壞台灣的發展與團結；民眾黨主席黃國昌則向民進黨主席賴清德喊話，若能共同參與，是國家之福。（本報資料照片）
國民黨與民眾黨合辦在野領袖峰會22日舉行，國民黨主席朱立倫（圖）批綠破壞台灣的發展與團結；民眾黨主席黃國昌則向民進黨主席賴清德喊話，若能共同參與，是國家之福。（本報資料照片）

在野高峰會今天登場，外界也關注藍白是否有合作契機？藍營青年平台「新共和」發出給「小草」的一封信，盼「倒閣救柯，討回民主」，呼籲白營思考倒閣及國會全面改選，讓台灣的民主重回正軌。

民眾黨表示，為了國家，願與在野合作，且不侷限單一策略或議題，但只倒閣解散國會，總統沒有更換，對現今困局毫無幫助。

國民黨與民眾黨合辦在野領袖峰會今天舉行，針對重大內政議題與國際挑戰展開在野對話與政策協商。國民黨主席朱立倫主打「反綠共、戰獨裁」，要爭取在野極大化。民眾黨主席黃國昌喊話，若民進黨主席賴清德能共同參與，是國家之福。

「新共和」於官網發布「給民眾黨朋友的一封信」，向民眾黨和小草支持者建議「倒閣救柯」、「討回民主」。「新共和」主筆室表示，民眾黨主席黃國昌認為倒閣就是讓民進黨在國會「翻桌」，但如果什麼都不做，就無法阻止「正在翻桌」的民進黨。

「新共和」分析，民眾黨認為要連總統一同改選，但就現況來看門檻高；倒閣重選就可將「倒賴」加入論述中，號召民眾授權給予在野陣營三分之二的國會席次，才有實現「罷免賴清德」。若繼續罷免戰下去，國民黨10至15個選區恐將翻盤，造成綠營過半，台灣走向綠色獨裁。

「新共和」呼籲，民眾黨應推動全面改選、展現新民意，才是把柯從「不當羈押」中解救出來；據現有民調，國會全面改選後，民眾黨維持不分區席次的機率「只高不低」，若兩黨攜手促成倒閣，在地方選區合作，藍白也有正面討論空間，大家共同煞住民進黨濫權獨裁的失速列車。

民眾黨表示，賴政府無能且無心解決內憂外患，只為了鞏固自身政黨利益、全心製造社會對立，甚至把司法當作清算政敵的工具，在野黨領袖必須找尋共識、求同存異，而民眾黨也認為在野合作，不侷限在單一策略或議題，將會尋求國家利益高於政黨利益的解方。

黃國昌指出，民眾黨的立場非常清楚，「如果要面對最新的民意，總統一樣辭職全面重選」，否則只是提倒閣解散國會，不管重新選舉的結果為何，一樣是由賴清德擔任總統，對於現在的困局毫無幫助。

朱立倫昨天表示，當民進黨正變成共產黨的形狀，台灣社會內部持續消耗，檢察官也成執政黨對付在野的政治工具；面對自己無法掌控的國會，民進黨只有否定、罷免，意圖除之而後快，在國際局勢動盪的此刻，賴總統不思團結共商對策，反而在台灣內部找敵人。

黃國昌說，今天會議全程公開，在野黨對國家的憂心，希望共同攜手團結社會，不要讓執政黨再度撕裂人民、造成更多對立跟衝突，「我跟朱立倫各自都會在會中代表兩個政黨，表達訴求與看法。」

國民黨與民眾黨合辦在野領袖峰會22日舉行，國民黨主席朱立倫批綠破壞台灣的發展與團...
國民黨與民眾黨合辦在野領袖峰會22日舉行，國民黨主席朱立倫批綠破壞台灣的發展與團結；民眾黨主席黃國昌（圖）則向民進黨主席賴清德喊話，若能共同參與，是國家之福。（記者林俊良／攝影）

民眾黨 民進黨 黃國昌

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