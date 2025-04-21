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傳8成藍委挺蔣萬安提倒閣 朱立倫批賴清德賣台敗家子

台灣新聞組／台北21日電
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國民黨主席朱立倫（左）和台北市長蔣萬安（右）20日出席台北市信義、南松山場「還錢於民」政策說明會。（記者曾吉松／攝影）
國民黨主席朱立倫（左）和台北市長蔣萬安（右）20日出席台北市信義、南松山場「還錢於民」政策說明會。（記者曾吉松／攝影）

台北市長蔣萬安拋「倒閣」傳出8成藍營立委支持，他昨天再表示「覆巢之下焉有完卵」，這樣的主張就是反攻起點。國民黨主席朱立倫則批賴清德總統就任11個月完全不治國、每天搞鬥爭，連前總統陳水扁都看不下去，呼籲26日上凱道發出人民的怒吼。

蔣萬安昨出席國民黨信義南松山政策說明會，朱立倫致詞結束要離開時，蔣萬安剛進場，兩人大大擁抱，並牽起立委徐巧芯的手高喊「加油」；蔣萬安呼籲民眾支持徐巧芯，「風雨再大，我們都會勇敢堅定地前行。」

朱立倫致詞說，中華民國何其不幸，竟出現一位完全不做事，只想鬥垮在野黨的賴清德，就任至今做的事就是把民眾黨主席柯文哲抓起來、搜索國民黨，本來還要把台北市黨部主委黃呂錦茹關起來，當全世界各國集中精力拚經濟，在野黨請藍營縣市長集思廣益提出四大方向要救關稅戰，「我們擔心得要死，賴清德萬事莫如大罷免」，只要罷免掉在野黨，其他都不重要，這樣的總統才是真正需要下台，真正應罷免的是賴清德，選賴不是要搞得國內人人不安、兩岸兵凶戰危、把台積電送出去，「這是真正出賣台灣的敗家子」。

蔣萬安說，黨中央與黨團有在討論倒閣，也需要各方支持；人民要的很簡單，不被民進黨及少數側翼挾持、不必擔心司法介入，在公平公正情況下決定誰來代表民意，重點是要告訴大家，全世界所有民主國家沒有像民進黨這樣搞大罷免的執政黨。

媒體追問是否會參加國民黨26日在凱道舉辦的「戰獨裁站出來」活動，蔣回應「我會去」。蔣萬安說，美國總統川普關稅政策對出口導向的台灣來說衝擊嚴重，現在暫緩90天實施，政府要做最壞打算、最好準備，談出最有利條件將衝擊降到最低，避免勞工受嚴重傷害；現在全台要不分彼此、團結以對，絕不是繼續製造社會對立、分裂、仇恨，空轉的時候，這不是負責任執政者應該要做，此時此刻應停止社會內耗，不要再對立。

台中市長盧秀燕昨參加浴佛節活動時致詞表示，求佛祖賜給當權者和政治家「每個人要有智慧」；也許忠言逆耳，但希望賴總統及卓院長專心國政、團結民眾，不要搞政治，要拚經濟，並兩度提到「要照顧人民的生活」。

此外，高雄「雙罷劫」總部被控偽造文書及違反選罷法，總部負責人徐尚賢遭羈押，獲交保及請回的領銜人朱磊、黃晃枝昨天與徐父徐國祥舉行記者會表示，二階收件持續進行，即使戰到一兵一卒也不足為惜。

「罷藍的海闊天空，一路放行、毫無障礙，即使有違規、死亡的，檢調也沒涉入。」徐國祥表示，政府單位領老百姓公帑辦事，不能有藍綠思維。朱磊說，過去罷免韓國瑜案，檢調有無針對領銜人查手機、查電腦？違法就一起辦，不要用稀奇古怪藉口推託、搪塞，質疑收押徐尚賢誰是最大利益者？

昨有許多民眾進入位於鳳山的總部連署罷免高雄立委黃捷與許智傑。本來還在觀望的盧姓男子說，看到這陣子司法選擇性、針對性辦案，加上川普關稅戰國難當前，決定加入罷免綠委行列。

朱磊說，以前每天連署約200份，總部遭搜索查辦後，每天收到800到1000份，計畫增加3、4個連署點，「不懼怕任何打壓，有信心通過二階」。

高雄市長陳其邁昨說，台灣民主制度變成活人投票、死人連署罷免，是系統性有人在主導；國民黨高雄市黨部則重申，絕無可能外流黨員名冊給人抄寫，請勿惡意指控。

罷免 蔣萬安 國民黨

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