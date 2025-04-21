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反惡罷戰獨裁 藍白22日領袖峰會共商國是

台灣新聞組／台北21日電
「反惡罷、戰獨裁」，國民黨主席朱立倫（左）與民眾黨主席黃國昌（右）將舉行在野領袖峰會。圖為黃國昌與朱立倫共同在新北市萬里區勘災畫面。（本報資料照片）
「反惡罷、戰獨裁」，國民黨主席朱立倫（左）與民眾黨主席黃國昌（右）將舉行在野領袖峰會。圖為黃國昌與朱立倫共同在新北市萬里區勘災畫面。（本報資料照片）

國民黨民眾黨明天舉行在野領袖峰會，國民黨主席朱立倫昨天表示，藍白將討論捍衛民主與司法改革，以及面對反惡罷、戰獨裁的策略與合作。民眾黨主席黃國昌說，政局動盪，人民痛苦、司法正義淪喪，在野黨不能坐視不管。

面對民進黨力推大罷免，日前呼籲立院倒閣的台北市長蔣萬安，昨天再發聲「覆巢之下焉有完卵」，他表示國民黨中央與黨團有在討論倒閣，也需要各方支持，他表示倒閣當然可以是一個選項，「這樣的主張就是一個反攻起點」。

檢調接連偵辦罷免連署造假案，國民黨多個縣市黨部遭搜索。朱立倫號召26日集結凱道「戰獨裁」，日前聯繫黃國昌，雙方將於明天上午舉行「把民主還給台灣」在野領袖峰會，聚焦「美國關稅戰對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」和「把民主還給台灣」等議題。

國民黨表示，賴清德政府執政將滿一年，國家建設停滯不前、應對國際變局毫無解方，台灣社會內部持續消耗，司法也成執政黨對付在野的政治工具，嚴重傷害中華民國民主法治國家最根本價值；台灣必須凝聚社會最大多數的力量，「把民主還給台灣」，在野領袖峰會的舉行，是為國家找出路。

朱立倫昨天出席台北市信義、南松山場政策說明會受訪表示，要把台灣的民主救回來，要把台灣的民主還給台灣，他與黃國昌將於明天見面共商國是，也會匯集藍白15個縣市長對關稅貿易戰的重要看法，以及針對最近國際局勢變化，交換意見。

朱立倫說，強化與民眾黨在國會的合作是必然的，不但要持續合作，所有福國利民、對台灣有益的都要合作。最近司法變成執政者的工具、鷹犬，民眾真的看不下去，「前面砍向民眾黨，現在對付國民黨」，這在全世界民主國家中很罕見，只有獨裁國家這樣做。

民眾黨表示，面對執政黨的獨裁蠻橫，在野黨對話急迫且必要，雙方應求同存異、扛起責任，找尋共識促進社會團結，集結不同黨派之眾人智慧，共商解決之道。

黃國昌指出，面對國內政局動盪、人民生活痛苦、司法正義淪喪，在野黨不能坐視不管，秉持民眾黨前主席柯文哲的政治理念，未來不能把持在走極端與偏鋒的少數人手中，「面對人民、回應民意，透過朝野會談、領袖峰會，民眾黨以具體行動回應人民期待。」

對於蔣萬安呼籲立院倒閣，朱立倫說，從來沒有停止討論過倒閣議題，要倒的是那位不做事、不治國，只想個人權力的賴總統。朱表示，在民主國家，倒閣從來都是選項，國民黨也從未排除，但談倒閣是要「倒賴」，而不是針對賴清德的「稻草人」、行政院長卓榮泰。

民眾黨 國民黨 朱立倫

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