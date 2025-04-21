對抗執政當局司法抄家 在野高峰會成局

民眾黨立委張啓楷表示，台灣的民主、自由、法治及人權受到嚴重挑戰。（本報系資料照片）

大罷免 如火如荼，檢調過去一周「每日一辦」，衍生「辦藍不辦綠」爭議；在野黨同聲質疑檢調辦案違反比例原則，且均感受到司法不公的壓迫，為抗議執政當局推動「惡罷」，讓在野高峰會迅速成局。

據了解，國民黨副秘書長江俊霆致電民眾黨 秘書長周榆修，表達朱立倫 有意與民眾黨主席黃國昌共商國事，兩黨幕僚在周末假日密集討論細節，昨天上午敲定在野領袖峰會。

民眾黨人士表示，黃國昌上周在民眾黨共識營強調「行動是民眾黨的語言」，前主席柯文哲也曾提及「我們有不同的過去、相同的現在，要不要一起邁向共同的未來？」民眾黨希望藉此落實其政治理念，也重新讓人民相信「政治可以透過對話找到答案」。

面對朱立倫近日積極出招，藍白合作是否延伸至「倒閣」備受矚目。據了解，過去一周因司法大動作搜查，朱立倫率黨公職在台北地檢署外徹夜守候兩夜，點起藍營支持者的群情激憤，朱盼在野力量集合對付罷免案及檢調惡行，加速醞釀在野峰會舉行。

知情人士表示，藍白雖在2024大選未成功合作而彼此有摩擦，但在民進黨「抄家滅族」獨裁手段下，為守護民主及司法正義，沒有不合作空間；對於關稅對策、司法改革乃至於大罷免和26日凱道行動，朱立倫將用盡一切可行方案集結在野所有力量，延續北檢抗爭基調，展現強硬力道，直球對決。

民眾黨立委張啓楷受訪表示，台灣的民主、自由、法治及人權受到嚴重挑戰，國民黨從中央黨部到立法院黨團近日持續邀請民眾黨共商國是，民眾黨才提出在野領袖高峰會，清楚定義主題為「把民主還給台灣」，至於未來是否合作推動倒閣、共同站上凱道抗議司法不公，都可望透過會議達成共識。

據悉，台北地檢署偵辦京華城案、民眾黨政治獻金案，檢察官屢次爆出辦案爭議，近日更在北院審理時與柯文哲有番激烈攻防；國民黨號召上街頭抗議，白營一拍即合，在野合力抗爭司法不公。