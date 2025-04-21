我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

要放棄美國市場？貿易戰升溫 中港商家不知下一步怎走

藏馬桶細菌？機上這款飲料最好別喝 空服員揭超噁祕密

對抗執政當局司法抄家 在野高峰會成局

記者 林銘翰、鄭媁
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾黨立委張啓楷表示，台灣的民主、自由、法治及人權受到嚴重挑戰。（本報系資料照片）
民眾黨立委張啓楷表示，台灣的民主、自由、法治及人權受到嚴重挑戰。（本報系資料照片）

罷免如火如荼，檢調過去一周「每日一辦」，衍生「辦藍不辦綠」爭議；在野黨同聲質疑檢調辦案違反比例原則，且均感受到司法不公的壓迫，為抗議執政當局推動「惡罷」，讓在野高峰會迅速成局。

據了解，國民黨副秘書長江俊霆致電民眾黨秘書長周榆修，表達朱立倫有意與民眾黨主席黃國昌共商國事，兩黨幕僚在周末假日密集討論細節，昨天上午敲定在野領袖峰會。

民眾黨人士表示，黃國昌上周在民眾黨共識營強調「行動是民眾黨的語言」，前主席柯文哲也曾提及「我們有不同的過去、相同的現在，要不要一起邁向共同的未來？」民眾黨希望藉此落實其政治理念，也重新讓人民相信「政治可以透過對話找到答案」。

面對朱立倫近日積極出招，藍白合作是否延伸至「倒閣」備受矚目。據了解，過去一周因司法大動作搜查，朱立倫率黨公職在台北地檢署外徹夜守候兩夜，點起藍營支持者的群情激憤，朱盼在野力量集合對付罷免案及檢調惡行，加速醞釀在野峰會舉行。

知情人士表示，藍白雖在2024大選未成功合作而彼此有摩擦，但在民進黨「抄家滅族」獨裁手段下，為守護民主及司法正義，沒有不合作空間；對於關稅對策、司法改革乃至於大罷免和26日凱道行動，朱立倫將用盡一切可行方案集結在野所有力量，延續北檢抗爭基調，展現強硬力道，直球對決。

民眾黨立委張啓楷受訪表示，台灣的民主、自由、法治及人權受到嚴重挑戰，國民黨從中央黨部到立法院黨團近日持續邀請民眾黨共商國是，民眾黨才提出在野領袖高峰會，清楚定義主題為「把民主還給台灣」，至於未來是否合作推動倒閣、共同站上凱道抗議司法不公，都可望透過會議達成共識。

據悉，台北地檢署偵辦京華城案、民眾黨政治獻金案，檢察官屢次爆出辦案爭議，近日更在北院審理時與柯文哲有番激烈攻防；國民黨號召上街頭抗議，白營一拍即合，在野合力抗爭司法不公。

民眾黨 朱立倫 罷免

上一則

傳8成藍委挺蔣萬安提倒閣 朱立倫批賴清德賣台敗家子

下一則

黑白集／賴政府關稅戰「膝無力」 人民才要昏倒

延伸閱讀

民眾黨發起在野領袖峰會 黃國昌朱立倫22日聚焦4大主軸

民眾黨發起在野領袖峰會 黃國昌朱立倫22日聚焦4大主軸
蔣萬安拋倒閣說 朱立倫稱不排除 藍營人士：或該認真考慮

蔣萬安拋倒閣說 朱立倫稱不排除 藍營人士：或該認真考慮
「只差一步就戒嚴」426戰獨裁 朱立倫：全民向賴清德怒吼

「只差一步就戒嚴」426戰獨裁 朱立倫：全民向賴清德怒吼
朱立倫罕見出席黨團會議 藍高層：罷免危機責任在他

朱立倫罕見出席黨團會議 藍高層：罷免危機責任在他

熱門新聞

超微（AMD）執行長蘇姿丰（右）15日在台灣大學接受訪談。（擷取自台灣大學YouTube直播頁面）

AMD蘇姿丰台大受訪 分享4大產業趨勢 給學生6建議

2025-04-15 10:48
香港旅客遊台特別鍾愛台灣出產的高麗菜。(聯合報系資料照)

香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃

2025-04-12 20:05
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
凱道群眾已經擠到景福門。記者翁至成／攝影

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

2025-04-19 08:46
信大水泥董事長楊智雄被妻子控訴荒謬言行。 (聯合報系資料照)

被控荒淫開遊艇趴 信大水泥董座：家有惡妻孽子很無奈

2025-04-16 21:24

超人氣

更多 >
被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復

被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復
亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦

亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦
石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　
移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦
朋友還沒上 中國女子肉身擋門阻高鐵發車

朋友還沒上 中國女子肉身擋門阻高鐵發車