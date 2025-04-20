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陳水扁看大罷免：當總統該包容 清算在野絕非好辦法

記者蔡晉宇／台北20日電
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凱達格蘭學校黃信介先生紀念講座，19日邀請前總統陳水扁演講「台灣民主的韌性與轉型」，開場他即表示民主不是ㄧ言堂，要尊重別人的立場意見，不能隨隨便便幫別人冠上「XX的同路人」，民主多元包容尊重。（記者曾吉松／攝影）
凱達格蘭學校黃信介先生紀念講座，19日邀請前總統陳水扁演講「台灣民主的韌性與轉型」，開場他即表示民主不是ㄧ言堂，要尊重別人的立場意見，不能隨隨便便幫別人冠上「XX的同路人」，民主多元包容尊重。（記者曾吉松／攝影）

前總統陳水扁昨受凱達格蘭學校邀請，以「台灣民主的韌性與轉型」發表公開演講。陳水扁表示，民主真正的內涵是對少數的聲音也是要尊重、包容，不能說意見不一樣，就是「XX同路人」。每個總統有他的作法，不能說誰對誰錯，他只能分享自己當年朝小野大執政經驗，再怎麼不中聽的話也要包容，清算絕對不是對付在野勢力最好的辦法。

陳水扁指出，2000年他剛當選總統時，身處朝小野大局面，他採取的是低姿態，就任前兩個月就拜訪了李登輝總統10次；而當「三合一敵人」變成了三軍統帥，國軍反對他的勢力自然最盛，包括陸軍高階將領陳鎮湘、海軍高階將領苗永慶都曾有雜音，但他也沒有去清算，反而繼續讓他們任高官，採取的就是包容，當時大可把陳鎮湘、苗永慶拉下來，但就打擊了軍方士氣。

陳水扁說，舉此案例是要說明，擔任總統就是要包容、尊重不同意見，清算在野絕對不是好辦法。他後來也舉行了朝野政黨領袖高峰會，並採納了時任國民黨主席連戰在經濟議題的一些建議。

陳水扁表示，綠營推動大罷免，在體制內、體制外合作無間，沒有絕對的對錯。他曾在總統任內四度被發起罷免，談到罷免議題，難免有情緒，但作為民進黨員，黨既然已經下令了，他不能有情緒，就是支持到底。對或不對，台灣民主的韌性，未來會慢慢出現進一步道理。

陳水扁打趣地說，大罷免最後如果能成功，有一個人會後悔，就是剛被彈劾通過的南韓前總統尹錫悅。尹在家裡一定想說，比照台灣辦理就好，何必搞戒嚴還弄到自己下台。

近來執政黨提出諸多釋憲案，陳水扁表示，大法官絕對不是萬能的上帝，不要什麼事情最後都要請大法官出來當「公親」。他並舉例，以前也曾有立委提釋憲，要求大法官認定我國領土範圍，但大法官當時也並未受理。扁呼籲，大法官最好別再捲入政治紛爭，各界也不要利用大法官，陷大法官於不義。

陳水扁 大法官 罷免

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