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蔣萬安喊倒閣能成嗎？藍營分析：沒真效果 但有1作用

台灣新聞組／台北20日電
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國民黨台東縣黨部19日舉辦「還錢於民政策說明會」，黨主席朱立倫（右三）對於台北巿黨部主委黃呂錦茹遭聲押一事，批北檢聲押罪名是「得罪賴清德、反對賴清德」，不是偽造文書。（記者尤聰光／攝影）
國民黨台東縣黨部19日舉辦「還錢於民政策說明會」，黨主席朱立倫（右三）對於台北巿黨部主委黃呂錦茹遭聲押一事，批北檢聲押罪名是「得罪賴清德、反對賴清德」，不是偽造文書。（記者尤聰光／攝影）

綠營罷免和司法兩大刀步步進逼，台北市長蔣萬安拋出倒閣說，國民黨主席朱立倫暫不跟進，全力號召民眾4月26日上凱道。國民黨人士直言，無論倒閣或是上凱道遊行，政治實務上沒有「真效果」，但兩者最重要的功能，是重新凝聚起支持者渙散的士氣，撐到罷免投票那一天，讓賴清德總統提前跛腳，這才是國民黨最重要的核心目標。

朱立倫昨在台東「還錢於民」政策說明會，批賴清德是獨裁者，台灣已進入準戒嚴時代，只要得罪賴，隨時可能被大搜索、大收押，「今天是黃呂錦茹，明天就有可能是你」，呼籲大家4月26日上凱道，「反惡罷，戰獨裁」。

國民黨人士直言，蔣萬安提的倒閣，其實命中國民黨的「軟肋」，也就是國民黨偏重「打安全牌」的政黨性格。因為黨內沒有被罷免的區域與不分區立委占多數，被民進黨的大罷免一攪和就要重來，光這一點，國民黨就會出現矛盾。

國民黨人士說，就政治運作與實務來說，倒閣也是「操之在人」，國民黨只能處於被動。第一，沒有民眾黨支持，在野無法過半，但解散國會重選，民眾黨可能「團滅」。第二，就算倒閣成功，解散國會的權力還是在賴清德手裡，只要賴清德算盤打一打，認為罷免比較划算，只是換掉一個行政院長卓榮泰，倒閣等於白忙一場。

綠營罷團上凱道 曹興誠壓軸宣講

罷免國民黨立委團體昨號召上凱道，宣示「反共護台大集合」。多名民進黨立委參與宣講，親綠網紅也到場與會，聯電創辦人曹興誠壓軸宣講，指這次罷免志工多為女性，參與是因不願讓子女淪為「中共統治下的賤民」，想繼續當「台灣尊貴的公民」。

近日國民黨罷免民進黨立委連署遭調查，民進黨立委王義川說，罷團收連署書很辛苦，是一張一張簽。但國民黨是整疊用抄的，連署還有幾千人已經過世的，難怪會被抓去。

國民黨 罷免 賴清德

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