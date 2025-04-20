我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

私校大觀／為前途選私校？看看總統、企業家上什麼學校？

中國曝新武器 飛行「保溫杯」可裝載3枚手榴彈

監察院長陳菊請病假逾4個月 遭質疑應辭職

記者屈彥辰、蔡晉宇／台北20日電
監察院長陳菊。（本報資料照片）
監察院長陳菊。（本報資料照片）

監察院長陳菊身體有恙，因病請假，迄今已超過四個月。公務人員保障暨培訓委員會前委員桂宏誠認為不妥應辭職。前監察委員仉桂美說，太長時間不恰當，請假期間如何行使職權？監院回應，陳菊請假按規定，一切合法。

陳菊因治療腦血管阻塞在高醫住院、復健中，告病請假已超過四個月。監察院秘書長李俊俋表示，陳菊請假均依照相關規定辦理，一切合法。至於外傳陳菊請親人代為遞出辭呈，由於監察院長任免權屬總統權限，監院無任何相關消息亦無任何評論。

監院人士表示，陳菊從4月起已經向監察院請延長病假，依照公務員請假規定，二年任職時間延長病假不得請假超過一年，陳菊的任期可以到明年7月30日卸任，若按照請假時間推算，不會超過延長病假規範。陳菊以繼續請假方式，有積極復出準備，而非請辭。

桂宏誠表示，一般做法，對於政務官也適用公務人員請假規則，這30年來，沒碰到一個院長請病假這麼久而仍在職。政務官請假跟事務官還是要有區別，就看她自己有無覺悟。

桂宏誠說，陳菊請長病假不太妥當，若她認為自己的工作重要，院長的職務對整個國家有貢獻，其實這時該辭職了。

仉桂美表示，政務人員較不適用事務官請假規則，政務人員本就要對政策或自己的職務負責，因職務是公器，有其權責所在。太長時間不恰當，請假期間如何行使職權，顯然無法行使。政務官要做的應該是，對公器負責，讓人民有信心。

陳菊

上一則

起衝突挖鄰居雙眼 醫：挖眼疼痛指數「超過生產」太殘忍

下一則

冷眼集／選擇性查案、與民意脫節 監察院難逃邊緣化

延伸閱讀

病況正向發展 陳菊移出加護病房 住自費病房1日上萬元

病況正向發展 陳菊移出加護病房 住自費病房1日上萬元
高醫出面 說明台監察院長陳菊病情

高醫出面 說明台監察院長陳菊病情
台監察院長陳菊住院治療中 賴清德已前往探視

台監察院長陳菊住院治療中 賴清德已前往探視
蔡英文、蕭美琴赴高醫探陳菊引發關注 院方：狀況如常

蔡英文、蕭美琴赴高醫探陳菊引發關注 院方：狀況如常

熱門新聞

香港旅客遊台特別鍾愛台灣出產的高麗菜。(聯合報系資料照)

香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃

2025-04-12 20:05
超微（AMD）執行長蘇姿丰（右）15日在台灣大學接受訪談。（擷取自台灣大學YouTube直播頁面）

AMD蘇姿丰台大受訪 分享4大產業趨勢 給學生6建議

2025-04-15 10:48
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
凱道群眾已經擠到景福門。記者翁至成／攝影

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

2025-04-19 08:46
信大水泥董事長楊智雄被妻子控訴荒謬言行。 (聯合報系資料照)

被控荒淫開遊艇趴 信大水泥董座：家有惡妻孽子很無奈

2025-04-16 21:24

超人氣

更多 >
習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因
中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱

中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱
不滿川普執政 美500萬人上街反川普

不滿川普執政 美500萬人上街反川普
「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人
中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高

中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高