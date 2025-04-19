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喊倒閣後同台賴清德 蔣萬安：居大位要以蒼生為念

記者楊正海／台北20日電
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中華民國總統賴清德（右二）、台北市長蔣萬安（左）比鄰卻零互動，兩人為慈惠堂母娘文化館揭牌時，紅布條掉落蓋住賴清德及內政部長劉世芳（右）的頭。（記者林俊良／攝影）
中華民國總統賴清德（右二）、台北市長蔣萬安（左）比鄰卻零互動，兩人為慈惠堂母娘文化館揭牌時，紅布條掉落蓋住賴清德及內政部長劉世芳（右）的頭。（記者林俊良／攝影）

台北市長蔣萬安拋出「倒閣說」後，昨天首度與總統賴清德同框。蔣致詞指出，居大位者一定要時時刻刻以民生為主、以蒼生為念。最近台灣面對外在形勢的險峻，內部也不應有太多的風雨與紛擾，「讓我們共同努力」。賴清德面無表情，隨後也未回應。

賴清德和內政部長劉世芳昨參加松山慈惠堂2025年台北母娘文化季遶境嘉年華，與蔣萬安同台。蔣萬安先到場，隨後在下車處等賴到場，總統座車抵達後，兩人握手致意後進入慈惠堂殿內。記者喊問「是否會提倒閣」、「要不要呼籲不再大罷免」等，賴清德僅看了媒體一眼，蔣萬安未回答。

在扶鸞起駕儀式中賴清德、蔣萬安一起抬轎，賴蔣位置雖比鄰，卻幾乎零互動，致詞時提及對方，目光卻未交會。

蔣萬安近日建議國民黨立院黨團倒閣，昨天他致詞先提及慈惠堂總策畫長李瑞彬贊助北市少棒勁旅東園國小交通車。

接著話鋒一轉向賴清德進言，蔣萬安說，母娘慈悲為懷的精神讓大家了解社會的真實以及百姓的心聲，「所以居大位者一定要時時刻刻以民生為主、以蒼生為念。」他每次到慈惠堂都是祈求風調雨順、國泰民安，最近台灣面對外在形勢險峻，內部社會不應該再有太多的風雨與紛擾，要共同為百姓打造安居樂業的環境。

賴清德致詞時說，松山慈惠堂不只是信仰中心，也是公益化身，慈惠堂不只幫忙台北市，還行善全台；在台北市送救護車、復康巴士80多輛；當年台南大地震，堂主呼籲各界協助度過難關，「當時的市長就是我，這點我永遠記在心裡。」希望在慈惠堂保佑下國家安全、社會安定、人民安居樂業。

活動期間發生兩段插曲，賴清德和蔣萬安先參加母娘文化館落成啟用揭牌時，拉下貴賓布幕蓋到賴清德及劉世芳頭上，賴清德嚇了一跳，忙用手撥開；起駕前賴清德、蔣萬安共同扶轎，「起馬砲」轟然巨響，又嚇到賴清德，賴眉頭緊皺。

賴清德 蔣萬安 罷免

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