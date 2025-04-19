「只差一步就戒嚴」426戰獨裁 朱立倫：全民向賴清德怒吼

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等四人遭聲押，台北地院18日晚開羈押庭。國民黨主席朱立倫（中）與黨籍民代在台北地院外聲援。（記者葉信菉／攝影）

國民黨主席朱立倫 號召群眾4月26日上凱道，抗議賴清德 總統獨裁、罷免賴清德，新北市長侯友宜及基隆市長謝國樑昨表態參與。民眾黨 主席黃國昌說，民進黨把司法與媒體當成專制獨裁工具，所有台灣人都要站出來反抗。內政部長劉世芳強調，會全力執法，希望都能和平落幕。

朱立倫表示，4月26那天屬於全台灣，共同為了反惡罷、戰獨裁，尤其是護民主，不能讓獨裁者掠奪大家的民主，不能再讓獨裁者揮霍，當司法大刀砍向人民、砍向所有在野黨，希望包括民眾黨在內所有朋友，一起上凱道把怒吼的聲音，發向那位躲在總統府裡面的獨裁者賴清德。

黃國昌表示，民眾黨秘書長周榆修告知，朱立倫已責成國民黨秘書長黃健庭主動來電邀約，若相關細節有更具體內容，會再對外說。

黃國昌說，從民眾黨前主席柯文哲的案子可以看到，民進黨無法無天，把司法當作政治工具，還有什麼事情做不出來？司法檢調變成政治攻擊工具，民眾黨部都可以搜索，已經嚴重傷害台灣民主法治，「今天柯文哲，明天任何人」。民進黨成為自己過去最討厭的模樣，「綠共跟紅共完全零距離」，幹的事情完全一樣。

劉世芳昨表示，「我們會全力執法」，警政署會按照集會遊行法，各黨各派如果要在台灣大街小巷做任何活動時，希望能按照警政署律定、跟集會遊行法相關的規定來辦理，希望都能和平落幕。

另外，全台多處檢調連日來大動作搜索罷免民進黨立委團體連署疑似造假案，國民黨昨晚8時再度號召民眾至位於台北地方法院附近的愛國西路與博愛路路口，聲援遭台北地檢署聲押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。朱立倫昨晚表示，很多人一輩子沒有聽過偽造文書會被這樣的對待，現在全台到處在聲押，全台灣在大搜索，相信賴清德總統只差一步，就會直接宣布戒嚴了。

朱立倫在宣講時表示，現場的大家都有一個罪，就是得罪賴清德，台灣民主已經經過30年了，有經過前總統陳水扁和蔡英文，但這位剛剛當不到一年的總統做了什麼事情？每天就是在鬥反對的人，通通想要把大家關起來，南韓總統尹錫悅一定自嘆不如。

「今天關黃呂錦茹，明天可能又關了誰，只要你不服從賴清德、不支持民進黨，就是有罪就是要關起來。」朱立倫說，有多少沉默的大眾已經快要炸掉、快受不了，今天大家在這邊不是單純支持黃呂錦茹，而是為了台灣民主、司法正義。