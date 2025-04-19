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民眾黨提案 重啟核三、移轉投票 2公投逕付二讀

記者張曼蘋／台北19日電
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民眾黨團拋出重啟核三、國內移轉投票法制化兩個公投案，並提案將公投案逕付二讀。圖為核三廠照片。（本報資料照片）
民眾黨團拋出重啟核三、國內移轉投票法制化兩個公投案，並提案將公投案逕付二讀。圖為核三廠照片。（本報資料照片）

立法院昨召開院會，民眾黨立院黨團拋出兩個公投提案，分別是重啟核三、落實移轉投票法制化，引發朝野激烈交鋒。最終，兩公投在藍白以人數表決優勢下，順利逕付二讀，立法院長韓國瑜表示，交由民眾黨團負責召集黨團協商。

民眾黨團重啟核三的公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經通過整體安全評估後，恢復繼續運轉？」提案說明則指出，台電核三廠二號機除役後，台灣核電機組運轉將完全停止，但開發新能源成效不彰，光電弊案層出不窮，台電購電成本高導致巨幅虧損難平，為維繫產業供電、民生用電平穩、強化能源供應韌性並輔助能源轉型，擬具此公投提案。

另一公投提案則為國內移轉投票，公投主文議題定為「為保障人民參政權，您是否同意政府應於2年內於中華民國自由地區之各項選舉、公投，落實移轉投票制度法制化？」提案說明指出，憲法賦予人民有選舉、罷免、創制、複決權，民主國家都積極保障人民行使投票權，為保障無法返回戶籍地行使投票權民眾，實有必要制定國內移轉投票相關法規，但政府怠惰消極遲遲不處理，因此擬具公投提案。

民眾黨團副總召張啓楷提案說明，指出這是符合世界潮流與國內民意的重啟核電，民眾黨這次提出重啟核三公投，因全世界潮流都在返回核電，美國、日本、南韓都在用核電，只有民進黨不符合世界潮流、跟民調對撞。

民進黨立委莊瑞雄怒批張啓楷是「政客」，指出去年屏東被荼毒40年的核三廠1號機正式除役，今年5月17號核三廠2號機也運作了40年，好不容易盼來要除役。且國家公園好不容易兩個機組貢獻40年後除役了，「現在要繼續，你的良心在哪裡？」屏東人就是被政客霸凌，不如提案核廢料放在民眾黨每個立委家裡，讓大家一起來公投，「不論誰執政，我誓死反對。」

民進黨立委沈伯洋則說，如果民意這麼多支持，那法律提案就好，藍白國會占多數，提公投就是要做政治操作，「把修法工作交給全民，這樣當立委要做什麼？」民進黨立委蘇巧慧也說，這兩個法案本就該從修法做起，但民眾黨卻推到人民身上？勞師動眾要大家站出來，這就是民眾黨。

民眾黨立委劉書彬則說，沒提修法原因是民進黨執政多年沒有達到這個效果，所以民眾黨盼透過直接民主來處理，這就是民進黨想要的大民主，不要讓國際笑話台灣。

民眾黨立院黨團拋出兩個公投提案，分別是重啟核三、落實移轉投票法制化，經表決後順利...
民眾黨立院黨團拋出兩個公投提案，分別是重啟核三、落實移轉投票法制化，經表決後順利逕付二讀，立法院長韓國瑜表示，交由民眾黨團負責召集黨團協商。（本報資料照片）

公投 民眾黨 投票

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