高市雙罷劫領銜人深夜交保 批綠無恥卑劣

高雄雙罷劫行動負責人徐尚賢（中）18日遭上銬拘補後，傍晚移送高雄地檢署，舉雙手高喊「綠色恐怖」。記者巫鴻瑋／攝影

高雄雙罷劫領銜人朱磊及黃晃枝、負責人徐尚賢涉嫌偽造文書及違法選罷法，遭移送高雄地檢署列被告，檢察官漏夜偵查後，黃晃枝先在昨晚10點遭無保請回；朱磊則在今日凌晨約1點半依15萬元交保；朱磊步出地檢時強調選罷法有漏洞，罷免 領銜人卻要承擔所有責任，痛批民進黨 無恥卑劣，明日還是會繼續罷免連署行動，絕不會被嚇倒。

朱磊在地檢署門口受訪表示，他在偵查庭時就當庭問檢察官，選罷法出現漏洞，為何檢方「辦藍不辦綠」，辦藍的時候快如閃電，辦綠卻聞絲不動；民進黨目前從上到下、全體動員搞大罷免，各個黨員完全沒有獨立人格，「他們卑劣、無恥，成為黨的爪牙、走狗，毫無人格可言」，民進黨還造謠他為國民黨掩護非法，完全胡說八道。

朱磊說，選罷法規定投票 需到特定場所投票，但連署書卻可以由民眾帶回家自由填寫，反而增加造假、偽照機會，最後卻是每個領銜人承擔責任，如此一來罷免如何繼續下去，「這是選罷法本身制度問題，是中選會不作為的問題！」中選會拒絕改革，反而掩護起民進黨，民進黨就是靠此徹底消滅反對聲音。

他說在庭上原本想要拒絕交保，但律師說親友都在外頭等他，他才決定交保到外面，繼續做更多有意義的事，持續搜集罷免連署書，「但我明確表達絕無犯法，是制度有問題，為什麼要藍的領銜人承擔，綠的卻是依舊哈哈笑！」他看到今天仍有很多支持者到總部簽署連署書，相當感動，證明人民沒有被民進黨嚇倒，更多人民已經崛起。

朱磊說，民進黨之所以變得瘋狂，是因為他們知道日子已經不長了，賴清德的「清德宗」朝代應該撐不了多久，台灣現在宛如是在滿清末年、爪牙橫行，明天他還會繼續出現在連署站，「民進黨已經是變形的怪獸，我們不會被嚇倒，繼續罷免民進黨立委！」檢方的調查是蓄謀已久，他聽說有上層要求2個月內就要辦好。

高雄檢調昨天搜索發動罷免民進黨立委許智傑、黃捷的雙罷劫總部及領銜人朱磊、黃晃枝住處，查扣連署書等證物，而雙罷劫行動負責人徐尚賢後來也遭警調持拘票上銬拘捕，3人都被以涉嫌偽造文書、違反選罷法等罪嫌移送雄檢複訊，檢方漏夜偵訊。黃晃枝昨晚10時率先被請回，步出地檢署時就暈厥倒地，緊急送醫急救。

中選會告發罷免許智傑、黃捷案涉嫌偽造往生者連署，高雄地檢指揮市調處搜索罷免領銜人朱磊、黃晃枝分別在鳳山、苓雅區住處及鳳山區中山西路的雙罷劫總部，查扣連署書、名冊等證物；朱磊及黃晃枝先被帶往市調處鳳山站調查，徐尚賢則到鳳山站外靜坐，痛批民進黨綠色恐怖、黨國體制、警總復辟，「政治干預司法、司法干預罷免」。

警調人員昨日傍晚持拘票將徐尚賢上銬拘捕，帶進鳳山站，朱磊、黃晃枝則在昨晚6時被依偽造文書、違反選罷法個資法等罪嫌移送高雄地檢署複訊，不久後，徐尚賢也被依相同罪嫌移送雄檢複訊。徐目前仍在地檢署等待檢方訊問。