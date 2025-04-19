新聞評論／司法東廠化 賴政府書寫「羅織經」摧毀民主

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹一度被聲押禁見，檢調遭疑有如以「大砲」轟「小鳥」。（記者曾原信／攝影）

雙北、嘉南等地檢調偵辦罷免 連署案，出現「辦藍不辦綠」的景象。儘管藍綠罷團皆傳出連署異狀，檢調卻一味鎖定藍營「罷綠」，除國民黨 地方黨部遭到搜索，也有黨工和國會助理被聲押。反觀「罷藍」團體，卻猶如金鐘罩護身，根本未被觸及。這種雙標作為，除腐蝕司法公信，更在摧毀台灣民主根基。

正本清源，無論是濫用亡故黨員身分的「死亡連署」，或是偽造身分的「幽靈連署」，乃至踰越期程的「偷跑連署」，都是違法行為。然而，檢調法網高張，卻一面倒重辦某一政黨，對另外一方則視若無睹，這就是打壓異己的「東廠」行徑。難以想像，台灣追求民主法治那麼多年，如今要毀於一旦，竟只是眨眼間的事。

罷免是仇恨動員，發動者往往不擇手段。2017年罷免黃國昌，2018年的公投 綁大選，及2020年罷免韓國瑜，都曾出現死亡連署及幽靈連署。過去，中選會也曾表態會嚴辦並向司法告發，但歷經多次公投和罷免，檢調從不曾大規模搜索政黨或聲押黨工，迄今也未聞判決有罪事例。也因此，這次檢調的大動作完全令人不解。

選舉和罷免是政治競爭，如果司法任意介入並胡亂揮劍，當然會影響政治競爭的公平性。尤其，中選會除負責把關審核連署書的真偽，更擁有勾稽連署人身分的絕對公權力，可以剔除問題連署書。因此，幽靈連署及死亡連署固令人厭憎，只要確實把關，即不致影響連署的公正性。當年高雄檢方不起訴有問題的罷韓連署，正是依此法理。何況，有些資料不實，未必是罷團刻意偽造，而是填寫疏失，甚或是對手陣營故意造假陷害所致。

就算罷團涉及偽造文書及個資法，相較執政黨接連爆出的共諜案，兩者罪責也完全不能相提並論。如果涉共諜案可以20萬元（台幣，約6000美元）輕鬆交保，檢調卻動用搜索黨部、押人等「大砲」，去轟擊以往根本不起訴的「小鳥」，不覺得自己荒唐嗎？如今共諜案和詐騙案積累繁多，檢方人力吃緊苦不堪言，卻還要配合賴政府「輕案重辦」，浪費司法資源莫此為甚！

何況，依憲法學者董保城之見，連署書既已交中選會保管審查，即不存在跡證立即滅失的風險。以往對此類案件，檢調多遵守「刑法謙抑」與「選後偵辦」慣例，以免影響民主正常運行。如今，檢調卻反常在最關鍵的罷免二階連署期間對在野黨發起大規模搜索聲押，這種東廠滿街的景象，也難怪在野黨會被逼上街頭「戰獨裁」。

事實上，綠營「罷藍」同樣充斥連署書錯假問題，卻絲毫不受司法驚擾。例如花蓮「罷傅」活動，傳出4000份連署書格式錯誤，應就是違法「偷跑」所致。尤其，其領銜人李美玲以社區活動為名，近年拿了民進黨近千萬元的補助，更啟人疑竇。面對這種「一手拿補助、一手推罷免」的行為，司法何以視若無睹？

不難想像，司法黑手正配合賴政府對在野黨進行全面清算，表面上看，是為了製造寒蟬效應阻擾「罷綠」氣勢，並藉由大罷免改組國會。但深一層看，「大罷免」發展至今，已將台灣政治撞離民主常軌，更從「賭輸就翻桌」的蠻橫，惡化成「司法東廠化」。其下一步就是，凡綠營相關的共諜、貪瀆皆可輕縱，而凡與在野黨有關的事件，即便跡證不明，都會遭到莫須有的嚴辦。

唐朝酷吏來俊臣曾撰寫教人羅織罪名的「羅織經」，也是成語「請君入甕」的原創者。觀察近日賴政府揮舞司法大棒的威武，企圖「團滅」國民黨，直如今版來俊臣！（節錄自聯合報社論）