蔣萬安倒閣論 游盈隆：世紀性豪賭 學者：最佳時機已過

台北市長蔣萬安（中）主張立法院應倒閣，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這絕對是一場世紀性的豪賭，關鍵在於民意走向。（記者許正宏／攝影）

台灣民意基金會董事長游盈隆昨天在臉書表示，台北市長蔣萬安前晚的「倒閣論」，一夕之間全台皆知，成為黨的燙手山芋，立法院若提前全面改選，結果對誰有利恐怕誰也沒把握，這絕對是一場世紀性的豪賭，整體民意走向為何，這是關鍵中的關鍵。

本報系聯合報報導，蔣萬安主張倒閣，綠營內意見分歧；民眾黨 立院黨團總召黃國昌則表示，不是讓民進黨 「選輸翻桌」，最好方式就是總統跟國會一起重選。

游盈隆指出，如果國民黨全黨上下都抱著破斧沉舟的精神，願賭上國會第一大黨的地位，訴諸全國民意，藉倒閣促成解散國會，再全面改選。不論成敗，都是歷史性壯舉。問題是，解散國會重新改選後，如果維持現狀，憲政僵局有解嗎？答案是不知道。

行政院長卓榮泰昨對倒閣議題表示，縱然是對的事情，也要由對的人、在適當的時機談起，才有可能。倒閣就憲法而言，行政院是被動的，他沒有任何評論。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，國民黨若敢提倒閣，他一定支持，這無關力挺卓榮泰與否，因為大罷免、大成功之後，立委也是要改選，國民黨若要直接倒閣，立委直接改選那也可以。但民進黨團幹事長吳思瑤說，不必要隨之起舞，天下沒有執政黨倒自己的閣。

民進黨人士說，傾向不支持倒閣仍是黨內多數意見，透過大罷免、補選翻轉國會席次，比解散國會重選更有把握。

黃國昌表示，過去幾個月高喊解散國會的是哪個政黨？就是民進黨，民眾黨立場一直很清楚，如果要倒閣，並不是讓民進黨「選輸翻桌」，是要讓賴清德 下台，最好方式就是總統跟國會一起重選，否則重選國會後，賴清德還在位，這就是送給民進黨選輸翻桌的機會。

民眾黨團副總召張啓楷強調，要讓總統一起改選，重要的關鍵是如果倒閣後，立院解散，台灣就會有60天空窗期，沒有國會可監督行政部門跟賴清德，呼籲全面改選、請賴清德一起下台。