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柯文哲控遭抹黑、疲勞偵訊 拍桌與檢察官當庭互嗆

記者王聖藜、林孟潔、林銘翰／台北18日電
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北院持續審理京華城案，17日提訊在押的前台北市長柯文哲，準備程序庭約五小時後結束，柯文哲還押土城看守所。（記者許正宏／攝影）
北院持續審理京華城案，17日提訊在押的前台北市長柯文哲，準備程序庭約五小時後結束，柯文哲還押土城看守所。（記者許正宏／攝影）

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金案，台北地院昨提解柯文哲出庭。柯上次針對檢察官林俊言有關「不雅照」風波發難，這次對檢察官姜長志敲桌子控訴疲勞偵訊，姜怒斥「我有讓你休息」，柯與檢察官法庭駁火，法官看傻眼。

台北地院昨提解柯文哲出庭，柯文哲表示，檢方起訴已達濫訴程度，司法矇住眼把他抹黑、定罪，前副市長彭振聲、前都委會執秘邵琇珮認罪「我看了起訴書一頭霧水」，偵查檢察官林俊言在看守所偵訊彭時，有兩小時未錄音錄影，邵女也是遭霸凌才認罪。

柯勸公訴檢察官別淌偵查檢察官渾水。他說，像開刀一樣，外科醫生開刀由另一個醫生說明不準，「公訴檢察官怎麼還會理直氣壯地辯論？」「林俊言做的筆錄要查」。

偵查兼蒞庭的姜長志表示，柯偵查中對細節不回答「要不要當著大家面說清楚1500萬元台幣（約46.1萬美元）是什麼？」「要不要說明和黃珊珊說『小沈已經給過了』是什麼？」

柯回嗆姜去年8月30日「你偵訊時和我說什麼？」「要不要看錄影帶？」姜不同意，並以表情激怒柯，柯直接敲擊被告席木桌發出大聲響「我說了我很累」，指姜不讓他停止受訊問。

柯、姜在法庭一來一往，法官來不及制止一人發言，另一人又頂回去，姜長志拿起麥克風抗議柯「我有讓你休息啊！」柯說「真相終究會被世界知道」。

柯文哲辯護人蕭奕弘主張認罪的彭振聲、邵琇珮被檢方不正訊問、甚至恐嚇邵女「妳再唬弄試試看」；指檢察官在看守所偵訊彭振聲，沒有全程錄音錄影，暗示彭作不利柯的指控，甚至對彭說「你要做余文、李述德就對了！」

蕭說，檢察官對邵琇珮說「妳被賣了」令邵女承受壓力，再對邵女說「妳如果還是按照在廉政署的說法，妳如果還是覺得可以唬弄過去，就來試試看」；姜反譏「檢辯要說服的是法官，法庭活動不是舞台秀」。

民眾黨主席黃國昌也嗆檢察官說，為了威逼市府官員硬咬柯文哲，竟然連「如果以為按照在廉政署的說法可以呼籠過去，我們就來試試看」都說得出口，這是檢察官偵辦，還是黑道在恐嚇。

柯文哲 民眾黨 黃國昌

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