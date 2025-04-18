罷傅崐萁領銜人領近千萬補助 朱立倫：民進黨豢養多少側翼

罷免傅崐萁領銜人李美玲被網路節目爆料，擔任負責人的鳳林鎮兩協會獲中央政府近千萬元台幣補助，她發聲明駁斥。（圖／罷團「微光花蓮」提供）

有網路節目揭露，罷免國民黨 立委傅崐萁領銜人李美玲負責的兩個協會，領政府近台幣千萬元補助。國民黨立院黨團昨舉行記者會，呼籲檢調介入調查，國民黨團副書記長翁曉玲說，民進黨 用公帑豢養側翼打手，養兵千日用在一時，一聲令下發動罷免，追殺在野黨。李美玲昨天聲明已卸下協會職務，相關補助均依法核銷，特定政黨覺得不法，歡迎檢舉提告。

朱立倫質疑，李美玲絕不是單一個案，民進黨豢養多少公民團體、多少側翼組織，打著公民團體名號對付在野黨，用的都是國家的錢，「這不是貪汙，什麼是貪汙？」他認為這件事一定要追查到底，他要看民進黨怎麼掰、怎麼扯，這麼嚴重的事，如果民進黨還可以瞎混過去，台灣就變成民進黨一黨專政的天下，一定要力抗到底。

網路節目「吃飽來打臉」提到，李美玲聲稱自己「沒有政治色彩，只是一個路邊歐巴桑」，但她擔任花蓮縣鳳林鎮北林三村社區發展協會理事長，協會近年獲客委會、文化部及交通部補助逾300萬元（台幣，下同，約9萬2239美元）；任觀光 旅遊發展協會理事長時，協會也獲得教育部青年志工中心等單位的勞務採購案，4年來累計651萬元，總計951.4萬元。

翁曉玲表示，鳳林鎮觀光旅遊發展協會所獲政府補助，幾乎是從教育部青年發展署取得標案，少部分為觀光署的補助。教育部青發署標案內容為是協助花蓮建立青年志工中心，鳳林鎮觀光旅遊發展協會長年取得青發署標案，但青發署網站上，只能找到兩張照片，未有其他紀錄，也不見其他成果，檢調應趕快調查青發署是否圖利鳳林鎮觀光旅遊發展協會？是否已構成圖利特定人士？

地方人士認為，李美玲親綠色彩鮮明，也有想法、會寫計畫，人脈也足，拿到中央補助不意外。據了解，李美玲是南部人，婚後定居花蓮鳳林鎮，2012年起推動社區營造，是鳳林鎮通過國際慢城認證的推手之一，也是反卜蜂自救會重要成員，政治色彩親綠，幾次選舉中不避諱表態力挺綠營或親綠候選人；她近日成為藍營攻擊對象，民進黨縣議員張美慧、胡仁順都出面聲援。地方人士也說，副總統蕭美琴在花蓮擔任立委時與李美玲互動良好，會引介中央資源給李，也多次參加李舉辦的活動。