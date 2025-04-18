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北市黨部遭搜 藍北檢抗議 蔣萬安籲倒閣 朱立倫喊上凱道

台灣新聞組／台北18日電
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台北市長蔣萬安（中）17日晚赴北檢聲援戰獨裁活動表示，因為民進黨用不公不義的手段來毀壞台灣，他認為立法院應該推動倒閣。（記者侯永全／攝影）
台北市長蔣萬安（中）17日晚赴北檢聲援戰獨裁活動表示，因為民進黨用不公不義的手段來毀壞台灣，他認為立法院應該推動倒閣。（記者侯永全／攝影）

北檢偵辦大罷免涉偽造文書案，國民黨台北市黨部昨遭搜索，主委黃呂錦茹被約談。國民黨主席朱立倫昨號召黨公職赴北檢抗議，台北市長蔣萬安到場時表示，與其讓執政者用不公不義毀壞台灣，立法院應推動倒閣，若賴清德總統解散國會，就用立院改選來對賴總統進行不信任投票。

國民黨新北市的板橋區、三重區黨部在本周二遭到搜索後，台北市黨部昨天也被搜索。面對檢調一波接著一波行動，國民黨中央號召黨公職昨晚集結北檢外「戰獨裁」，北檢外人行道約7時起陸續湧入數百名群眾，北市警方出動160名警力戒備。

國民黨青年軍在現場批評，司法辦藍不辦綠，支持者群情激憤，高喊「司法不公」、「讓我們進去！」讓警方第一次舉牌。蔣萬安、桃園市長張善政現身聲援，國民黨立委謝龍介率眾一度推倒圍欄，警方三度舉牌，雙方對峙、氣氛緊張。

蔣萬安與台北市議員率先到場聲援。蔣萬安表示，他來到這裡，告訴警察局依法行政，「今晚的個人行為，由我自己承擔」，當司法不再公正獨立，他要站出來，呼籲執政黨停止濫用司法政治追殺。

晚間近8時，謝龍介率國民黨籍立委、北市議員等人，向愛國東路口的拒馬靠近，高喊「為何將人民頭家隔在外面？」裡外群眾同步拉倒拒馬，與員警爆發推擠，場面火爆，眾多支持者湧入博愛路。由於民眾黨前主席柯文哲京華城案昨天也開庭，北檢外下午也集結不少「小草」，高舉聲援柯文哲牌子，藍營支持者晚間前來抗議時，小草也未離去並一同高喊口號。

朱立倫、張善政、國民黨團總召傅崐萁隨後也抵達北檢前靜坐抗議。罷瑤召集人賴苡任交保，也到場發表談話，一度遭委任律師打斷，擔心遭法院拘提，群眾高喊「賴苡任加油」，立委王鴻薇一度激動哽咽。

朱立倫表示，如果不是把人民逼到死角，如果不是遇到獨裁者，今天大家不會逼不得已坐在這裡。他預告26日下午將號召人民走上凱道，讓人民知道，真正的大罷免是要罷免獨裁者、罷免賴清德。

張善政表示，司法變成打擊政敵的工具，「對岸是紅共，民進黨是綠共」，台灣面臨國際挑戰，還在內耗會有希望嗎？他表示，今天到北檢，心情跟大家一樣，生氣又傷心，傷心是司法已死，司法變成打擊政敵的工具，生氣是執政黨掌握所有的機關，對控制不了的立法院要進行罷免，變成一黨專政。

北檢外屬集會禁制區，現場警方指揮官、中正一分局分局長張嘉煌，晚間對國民黨發言人楊智伃舉牌警告二次後，晚間也對謝龍介舉牌警告一次。黃呂錦茹晚間11時許移送北檢複訊時大喊「冤枉」。

民進黨發言人韓瑩表示，國民黨不僅連署造假違法，現在還要違法上街，呼籲國民黨懸崖勒馬，誠實面對司法。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）捲入罷免立委連署涉造假案，17日深夜移送北檢複...
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）捲入罷免立委連署涉造假案，17日深夜移送北檢複訊。（記者曾原信／攝影）

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