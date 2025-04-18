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藍營人士：蔣萬安豪賭搏連任 迫朱立倫跟進推倒閣

記者程平／台北18日電
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台北市長蔣萬安17日晚間赴北檢聲援「戰獨裁」活動。（記者侯永全/攝影）
台北市長蔣萬安17日晚間赴北檢聲援「戰獨裁」活動。（記者侯永全/攝影）

台北市長蔣萬安公開呼籲立院倒閣，若賴清德總統解散國會，就用立院改選來對賴總統進行不信任投票。有藍營高層表示，蔣萬安此舉是在為連任之路賭一把，雖會被質疑當家鬧事，但卻能鞏固藍白的支持，且才能迫使原本阻擋倒閣的國民黨主席朱立倫，必須更積極面對大罷免危機。

有國民黨區域立委表示，蔣萬安不是一個冒進的人，會跳出來呼籲倒閣，一定是聽到黨內有很多這樣的聲音。這名立委也呼應，如果被民進黨用這樣的司法手段搞下去，加上特定媒體的渲染，沒死也半條命；因此，與其面對一場不公平的罷免，不如倒閣重選，公平競爭，輸了也願意。

「蔣萬安賭很大。」一位藍營高層表示，蔣萬安身為台北市長，親自到台北地檢署前聲援「戰獨裁」活動，一定會被民進黨扣上市長帶頭違法、踐踏司法的帽子。但蔣萬安會這麼做，當然是感受到北市國民黨立委很大的壓力，若真有北市藍委被罷免，也會波及蔣萬安的連任市長之路。

藍營高層表示，因此對蔣萬安來說，最好的結果是有很多人呼應他，形成對黨中央的壓力；次佳的效果就是對身陷罷免危機的北市國民黨立委交代，不會被認為在立委同志危難時刻，蔣萬安都沒有伸出援手，起碼對蔣萬安來說是鞏固了，若真有北市藍委遭罷免，不會怪蔣。

藍營高層也說，司法不公這件事不只是藍營要承受，民眾黨也要同樣落難；蔣萬安在北檢前的大動作，勢必也會獲得白營小草的認同，連任之路將凝聚藍白支持。

藍營高層表示，面對藍委的罷免危機，其實應該是朱立倫的責任而非蔣萬安；因此，如果朱立倫還是找一堆理由阻擋倒閣，若罷免讓國會態勢反轉，責任就全在朱立倫，勢必讓朱立倫爭取連任主席之路雪上加霜，反之，若朱立倫順勢推動倒閣，國會改選國民黨贏了，才有爭取連任主席逆轉勝的機會。

蔣萬安 罷免 朱立倫

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