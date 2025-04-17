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新聞評論／國安破口洞開 國安會秘書長吳釗燮能繼續戀棧？

聯合報社論
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國安會祕書長吳釗燮。（本報資料照片）
國安會祕書長吳釗燮。（本報資料照片）

民進黨共諜案越演越烈，總統府、黨部、外交部等全部淪陷，國安會秘書長吳釗燮的前機要何仁傑也遭收押。吳釗燮任職府秘書長及外長時，何仁傑都隨侍在側；但對何仁傑涉案，吳釗燮辦公室僅答稱支持「依法嚴辦」，未對自己的責任多置一詞。國安首長身旁就是共諜，說明綠營核心遭滲透的嚴重國安危機；賴清德應痛定思痛，對府院黨全面清查檢視，堵住千瘡百孔的國安漏洞。

吳釗燮外長任內斷交八國，雖飽受輿論批評，始終不願為此負起政治責任辭職下台。如今看來，他顯有識人不明、御下無方的問題，使台外交攻防措施遭中方掌握，以致在外交戰場屢次失足。正如外界質疑的，問題癥結不在何仁傑，而在吳釗燮自己，使我們流失了許多外交機密。吳釗燮若連自己手上的情報安全都無法維護，如何扛起國家安全的重責？

吳釗燮主掌綠營重大決策多年，而何仁傑追隨吳八年，其間僅歷經一次安全查核，可見民進黨政府對保防工作之粗疏。綠營以何仁傑的「層級不高」，主要處理行程等行政工作，企圖淡化問題的嚴重性。殊不知，諜報工作即重在低調、不引人注意，以謀取有價值的情報，首長行程就是敵方的關鍵研判情資。目前民進黨內的幾位共諜嫌疑人，都是長期跟隨首長身旁的幕僚角色，這麼多人遭鎖定吸收，分布在府、院、黨各機關，也說明中共布局之深，但民進黨卻一直在狀況外。

過去台灣想取得一些美國高科技軍事設備，美方常常不願意交付，主要就是對台灣情報保防不信任，擔心會流向中方。如今，以吳釗燮角色之關鍵，都會搞出這麼大的紕漏，日後與盟友談判恐怕更難取得信任。因此，無論吳釗燮再怎麼自稱「勇於任事」，賴總統基於國家信譽和文官責任等考量，也不宜再讓他繼續擔任國安會秘書長職位。賴清德再惜才，也得痛下決心清君側，不能讓元首安危與國家決策陷於共諜圍繞的環境中。

回顧當年國共諜報戰史，國軍雖有軍事優勢，但屢屢未戰先敗，主要就敗在情報戰。曾任大陸統戰部副部長的熊向暉，更早就是剿匪抗日名將胡宗南的機要秘書。胡宗南打得下延安，卻抓不到毛澤東，就是因為毛澤東口中「一人可以頂幾個師」的熊向暉早將作戰計畫送給中共。中共諜報工作部署之深，連蔣中正倚重的文膽陳布雷和戍守北平的總司令傅作義，兩人的女兒女婿都是共產黨員，也對國共鬥爭發揮關鍵作用。以史為鑑，賴政府豈能小看這些機要、諮議們對兩岸情報鬥爭的作用！

總統府近年屢次出現機密外流事件。戍守總統府的憲兵，才因翻拍軍機給中方情治工作員，遭判重刑。去年底，也爆發保六總隊隊員借調特種勤務指揮中心時，涉嫌洩漏總統未公開的私人行程，遭到收押。這些，還只是總統府外圍的基層憲警。如今，則是在府院黨出入參贊政務的政治幕僚，他們能接觸或竊取的機密內容當然更高。更別忘了，蔡總統任內有府副秘書長電腦資料遭竊外洩事件，更說明府內處處國安漏洞，而總統府從未認真檢討。

賴總統目前全力推動「全社會防衛韌性」，要建立社會心防；諷刺的是，最早被中共滲透的卻是府、院、黨及部會，敵人就在自己身旁而渾然不覺。以當前兩岸情勢之緊張，賴總統必須以身作則，先從府、院、黨高層開始清理改革，先重塑政府的「防衛韌性」。如果賴總統不能以具體行動堵住國安破口，如何要求民眾齊心民防，守護台灣的民主？

中共 民進黨 賴清德

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