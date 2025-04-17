共諜案在野究責吳釗燮 顧立雄：國防部尚無人涉案

國安會秘書長吳釗燮（左）前助理何仁傑涉共諜案，國防部長顧立雄（右）稱尚無國防部人員涉案，賴清德總統（中）的查辦態度受矚目。（本報資料照片）

國安會秘書長吳釗燮在外交部長任內的幕僚何仁傑涉及共諜案遭羈押禁見，在野黨緊追吳的政治責任。民眾黨 昨要求吳釗燮請辭國安會秘書長，另促請北檢盡速約談吳釗燮。國民黨立委徐巧芯 則要求吳釗燮說明，何仁傑是否偷看吳釗燮跟時任駐美代表蕭美琴聯繫的機密情報。

何仁傑涉及共諜案遭羈押禁見，他的妻子曾在總統府憲兵211營服役。國防部 長顧立雄昨天指出，何仁傑不曾在他任內的國安會或國防部任職過，相信到目前為止沒有國防部人員涉入此案。

徐巧芯表示，何仁傑是否偷看吳釗燮跟時任駐美代表蕭美琴聯繫的機密情報，吳釗燮應該出來說明。外交部長林佳龍昨表示，這個案子在司法偵辦中，外交部會配合偵辦，內部也啟動政風調查。對於徐巧芯的質疑，總統府與國安會昨天沒有回應。

徐巧芯指出，何仁傑的權力比大家想像的大，據傳吳釗燮辦公室有直接跟駐美代表處聯繫的方法，當吳不在辦公室的時候，何仁傑有沒有看吳跟蕭美琴的機密管道，以及從中得到美國的情報？現在外館都在搜尋過去跟何仁傑的相關紀錄，外館很擔心到底洩漏多少機密給中共。

徐巧芯質疑，何仁傑為了規避成為國家機密保護法查核的對象，都不跟吳釗燮出國，所以八、九年來只查核過一次，還特別隱匿自己的長相，而吳釗燮作為何仁傑多年的長官，只說不對個案評論，怎麼可以這樣子？為什麼吳釗燮不需要接受調查？賴清德總統最起碼要把吳釗燮送政風調查。

顧立雄強調，何仁傑不曾在他任內的國安會或國防部任職過，此案已經進入司法程序，他不評論個案。

民眾黨批評，何仁傑跟隨吳釗燮13年，一路提拔進入總統府、外交部及國安會，如今變成中共下線，吳釗燮只有一紙聲明，不道歉也沒有負責，依國家安全法，意圖危害國安的過失犯也有罪刑，台北地檢署一向嫉惡如仇，「麻煩趕快約談調查吳釗燮」。

民眾黨指出，何仁傑妻子被證實是總統府憲兵退伍，然而被問到是否有洩密疑慮時，顧立雄的回答是「不評論個案，相信至今為止沒有國防部人員涉入該案」，原來查辦共諜滲透，不用司法介入或者內部調查，只要憑國防部長「自己相信」就統統沒事。

台北地檢署偵辦總統府被共諜滲透案，日前聲請延押民進黨前黨員黃取榮、黨員邱世元，台北地方法院今開庭；總統府辦公室前諮議吳尚雨羈押期限也將屆滿，北檢認為犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，有繼羈必要，前天聲請延押。

檢調追查，民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮，因曾在大陸經商多次出入大陸，被中共情治人員吸收，返台以情報換取金錢，找民進黨民主學院前副主任邱世元，吸收時任副總統賴清德機要吳尚雨，從吳手中拿取賴出訪友邦等機敏資料交付中方，賴擔任總統後，吳任職總統辦公室聘用諮議。