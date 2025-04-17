「辦藍不辦綠」塑造寒蟬效應 藍白批司法天秤嚴重傾斜

民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，社會強烈質疑偵辦速度跟比例原則等問題。（記者曾原信／攝影）

幽靈連署爭議持續，中選會向最高檢察署告發41件涉嫌偽造或死者連署。據統計，41件中，有25件為罷免 泛綠營立委、議員案，15件為罷免泛藍立委案，一件為停職中的新竹市長高虹安罷免案。這樣的告發比例，卻只看到檢方大舉偵辦罷免綠營立委的團體，讓藍白陣營大大質疑「司法天秤已嚴重傾斜」、「辦藍不辦綠」。

法務部長鄭銘謙昨表示，死亡連署因為涉及偽造文書和違反個資法，是民眾檢舉和中選會提供相關資料後，檢方才立案偵辦，目的是要維護罷免的純淨空間來落實民主法治，絕無任何立場和考量，有證據就辦。

中選會表示，41案均轉最高檢告發；過去以來皆採「未指名告發」方式處理，即為未具體指名某一人是被告，而是檢附犯罪嫌疑資料後移送。

至於告發標準，中選會表示，選務機關經各地市縣政府戶政事務所暨各地選委會查對後結果，知有犯罪嫌疑，如有一件以上為提議前死亡簽署或有其他疑似偽造情事者，即依法循例應予職務告發，轉由司法檢調機關偵辦。

國民黨 立委牛煦庭說，案件情節輕重或有不同，但動輒以長時間約談、甚至聲押方式針對在野黨，恐怕難孚眾望。他質疑，從頭到尾就是要塑造寒蟬效應，壓迫罷免綠營立委的連署氣勢，其心可誅。

民眾黨立院黨團總召黃國昌 表示，社會強烈質疑偵辦速度跟比例原則等問題，偽造文書罪過去從未發動搜索聲押；至於死者連署，全國各地不分黨派都有，但檢調大規模發動搜索聲押，全集中在國民黨身上，「司法天秤已嚴重傾斜，還要人民如何信任司法？」

民進黨團幹事長吳思瑤則認為，司法沒顏色，呼籲藍白別為政治紅利來鬥臭司法，連署資料是地方政府核對與提報，國民黨要抗議，應去找台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，不要找錯對象。