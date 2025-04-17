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卓伯源參選國民黨主席 表態2028總統大選支持「盧昌配」

記者簡慧珍／彰化17日電
彰化縣前縣長卓伯源宣布參選下屆黨主席，支持盧昌配且他保證自己絕不參選下屆總統。（資料照片，記者黃仲裕／攝影）
彰化縣前縣長卓伯源宣布參選下屆黨主席，支持盧昌配且他保證自己絕不參選下屆總統。（資料照片，記者黃仲裕／攝影）

彰化縣前縣長卓伯源宣布參選下屆國民黨主席，今表示，國家、人民目前承受痛苦，都因民進黨拿到執政權，他支持盧秀燕和黃國昌搭檔參選下屆總統、副總統，能否成定局要看黨主席有無私心也想選總統。

卓伯源是彰化縣田中子弟，歷任縣議員、立法委員、彰化縣長，2021年曾競選國民黨主席，昨再度宣布參選，今接受中廣「千秋萬世」訪問時，指出台灣現在臨四大難題，分別是美國關稅大戰、台灣地緣政治威脅、廢核能源危機、憲政危機。

他指出，台灣對美國關稅大戰完全俯首稱臣，提出零關稅，對台灣農牧業、五金製造等產業造成嚴重衝擊，人民對「賴先生（賴清德總統）」失望，台灣產業外移造成產業斷鏈，不但產業空洞化，年輕人將沒工作機會，台灣的未來非常危險。

卓伯源說，昨天他已說台灣有兩隻青蛙，一隻是坐井觀天的溫水青蛙，民進黨「養敵以自保」不斷挑釁中國大陸，其實台灣對陸出超700多億元，若陸方也對台實施高關稅，台灣就慘了；另一隻是廢核造成能源問題的青蛙，民進黨緊抱廢核神主牌，國家必須每年編列高額經費填補台電的虧損大洞，其實這可以舉行大辯論，讓全民來談廢核、台獨、兩岸戰爭的利弊。

他說，中華民國憲法規定主權屬於全體人民，民進黨卻說台灣國主人是賴先生，「難道我們是奴僕嗎？」民進黨操作全台大罷免，對違反罷免的檢舉案辦藍不辦綠，他是法界出身，和法界朋友從未看過檢方聲押偽造文書罪，國民黨應硬起來，協助罷免綠委的民團領銜人去自訴，法官不能不受理，也建議建立認養責任制，仿照基隆市長謝國樑模式，讓非罷免區的立委、縣長和各級民代幫被罷免的藍委。

卓伯源表示，國民黨不爭氣且每況愈下，面對民進黨「割喉割到斷」的戰狼個性，國民黨和在野陣營要團結，國民黨絕不能有大罷免二階不會過的天真想法，因為民進黨會作弊和用盡各種髒骯手段達到目的，國民黨現在應把大罷免當成聖戰，街頭戰是最重要的武器，國民黨主席像民進黨主席一樣站在抗議活動最前面領導群眾，保護全民和清流，反抗民進黨的不公不義。

「取得政權，有事變沒事。」卓伯源強調，國家現在那麼多問題都是執政問題，回歸解決所有問題的本源就是重新拿回執政權，大罷免、九合一、2028總統大選國民黨都要贏回來，在野陣營應該要合作以免被民進黨個個擊破，台中市長盧秀燕有執政口碑，黃國昌論述能力強，盧昌配是很好組合，但黨主席如果也想選總統，這個組合就不可能成形。

民進黨 國民黨 罷免

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