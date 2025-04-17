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罷團領銜人宋建樑比納粹手勢 以色列代表強烈譴責

記者張文馨／台北17日電
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新北檢15日約談罷免李坤城案領銜人宋建樑，宋建樑穿著象徵納粹的「卐」字臂章，手比納粹敬禮手勢，還拿著希特勒著作「我的奮鬥」進入新北檢複訊。（本報資料照片）
新北檢15日約談罷免李坤城案領銜人宋建樑，宋建樑穿著象徵納粹的「卐」字臂章，手比納粹敬禮手勢，還拿著希特勒著作「我的奮鬥」進入新北檢複訊。（本報資料照片）

罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑涉不實連署，遭新北地檢約談前，戴著象徵納粹的卐字臂章，手拿著希特勒（Adolf Hitler）著作「我的奮鬥」（Mein Kampf），並做出納粹敬禮手勢惹議。以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）在臉書發文表示，身為以色列駐台代表，她對近日在台灣納粹標誌及希特勒著作遭公開展示一事，表達深切關切與強烈譴責。

游瑪雅表示，這些標誌象徵著仇恨、種族歧視與極端暴力，全球普遍將其視為人類歷史上最黑暗篇章之一的象徵。使用這些標誌不僅在歷史上極度不敬、不恰當，更對曾經遭受納粹暴行的倖存者、後代以及猶太社群造成深深的傷害與冒犯。

游瑪雅認為，這類行為與台灣所珍視的核心價值「民主、包容、人權與相互尊重」嚴重背離。她也感謝台灣外交部對此事件表達明確立場，並期盼有更多台灣的機構與組織能夠公開譴責納粹標誌的使用。

游瑪雅也希望，透過對猶太大屠殺歷史的更深入理解，能防止類似事件再次發生，並促進建立一個更加尊重與包容的國際社會。 她同時也深受台灣民眾如雪片般湧入的關心訊息所感動。這股支持的浪潮（無論是留言還是私訊），強而有力地展現了台灣人民的道德信念與對正義的清晰判斷。

游瑪雅表示，在本月底，以色列駐台代表處將與台灣民主基金會主導，並與德國在台協會合作，共同舉辦「國際大屠殺紀念日」活動。透過紀念、倖存者後代的見證分享，以及對這段悲劇歷史的教育，希望能深化台灣社會對這段歷史的認識，並確保歷史的慘劇不再重演。

德國在台協會昨天表達最強烈的譴責，台外交部也譴責這種個人意見表達極為不當的方式。國民黨主席朱立倫表示，納粹獨裁是全民所唾棄、世界所不容許，也堅決反對共產獨裁。

國民黨文傳會主委林寬裕表示，國民黨不可能、不認同，也絕不允許操作歷史的不幸事件，對於相關的操作絕對予以譴責。

國民黨強調，反對納粹、反對法西斯、反對極權暴力，但更拒絕民進黨以雙重標準操弄輿論。

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