國家濫用司法介入罷免 盧秀燕：這樣做很不好 萬萬不可

北市罷綠團體「地動刪瑤」掃街，鼓勵支持者現場填資料加入連署。 （記者蘇健忠／攝影）

雙北、台南、嘉義等地檢接連查辦罷免 綠委團體，新北檢昨聲押6人全獲交保。台中市長盧秀燕昨天表示，國家濫用司法偵辦發起罷免者打壓民主，「這樣做很不好」，她兩度說「萬萬不可」。國民黨 主席朱立倫 和雙北市長蔣萬安、侯友宜呼籲賴政府勿濫用司法。

新北地檢署偵辦新北4名綠委罷免連署案，以有串供滅證之虞向新北地院聲押禁見罷團「新北大掃除」蘇巧慧案領銜人譚鎮耀、召集人王昱人，板橋區黨部執行長謝慶認、書記蔡甘子，以及三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華。新北地院裁定分別以台幣3萬到20萬元交保，禁止出境、出海並限制住居。

雙北檢調接連出手，盧秀燕說，發起罷免人沒有查核連署人身分的權力，且中選會有除錯機制，不該偵辦發起罷免的人，現在卻只是辦藍的，讓人感覺不但是濫用司法，更是執政黨針對在野黨。

侯友宜表示，司法應公平公正審視案子，標準一致，偵辦過程中大家非常擔憂司法會不會成為政治工具、打壓異己。蔣萬安也說，民眾關切的是司法標準是否一致，還是只辦藍不辦綠。「司法是否在為政治服務？」南投縣長許淑華說，檢調明顯辦藍不辦綠，台灣真的沒有民主可言，現在真的很可怕。

朱立倫昨以「戰獨裁」為名，到北市與罷團「地動刪瑤」合體踩街，不少人高喊「國民黨加油、下架吳思瑤」。

獲交保的罷團召集人賴苡任口貼綠膠帶，「封口」表達對賴政府的沉痛抗議。

朱立倫昨轉赴新北鞏固軍心，他說，檢調以最嚴格方式檢驗在野黨和罷綠團體，不是重保就是收押，比共諜案還嚴重，「全台大搜索、大交保、大收押，極度獨裁國家才會做。」

他說，花蓮罷傅團體超過4000件造假，基隆也有100多件偽造，對於綠營偽造連署的行為，政府卻視而不見。

宜蘭「滿城封宇」罷免民進黨立委陳俊宇行動闖過第一階，罷團憂心多於開心。國民黨秘書長黃健庭昨赴宜蘭座談，基層批民進黨「侵門踏戶」，毫無顧忌打到自家門口，再這麼下去，罷免案過不了。

新北板橋區黨部婦工會長鍾桂英以台幣5萬元交保，她說，內心坦蕩蕩，若罷免行動有需要，仍會挺身幫忙。但也有罷免綠委張宏陸的志工不敢多說，「擔心有太多意見會被查水表」。

檢調作法引發藍營支持者憤怒，隱性支持者轉為顯性，國民黨新北黨部昨有不少民眾自發性連署。板橋八旬李姓老翁進門就問「怎麼連署」，隨即拿出老花眼鏡，用顫抖的手吃力填資料。