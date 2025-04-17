藍陷罷免風暴 朱立倫應戰方式惹不滿 徐巧芯轟群龍無首

國民黨主席朱立倫（右）16日到北市與罷團「地動刪瑤」合體掃街，遇到一位在燙頭髮的婦女，拿著連署書呼籲加入連署。（記者蘇健忠／攝影）

檢調連日大動作搜索罷免民進黨 立委團體，國民黨 主席朱立倫應對綠營「大罷免」的方式引發藍營內部不滿。國民黨立委徐巧芯昨天表示，「群龍無首的狀態，不能一直下去」，希望黨中央領導方向能更清楚。朱立倫僅回應，會全力以赴並且分進合擊。彰化縣前縣長卓伯源昨宣布參選國民黨主席，他說國民黨應該檢討，為何有6成以上的民意、執政15縣市的在野黨，竟沒辦法贏得總統大選，讓人民陷於痛苦之中。他呼籲停止大罷免、讓國家恢復平靜。

國民黨主席今年改選，卓伯源表示若當選將擔任專職黨主席，成為造王者，絕不參選2028總統大選；但若有更優秀、民調最高者願承擔責任，他也願意支持。

有媒體報導，台中市長盧秀燕點頭參選下屆國民黨主席，但她昨面對詢問未回應即快步離去。媒體詢問卓伯源，這次參選，是否曾與盧秀燕討論？卓伯源回應，在開記者會前有發訊息給她，不過，盧忙於市政，沒有表達參選意願。

徐巧芯表示，近日檢調大動作，一是恐嚇其他正在連署二階段罷免民進黨立委的團體，二是銷毀國民黨地方黨部，在這個節骨眼上，批評是沒有意義的事，國民黨應該想「怎麼樣團結往前走」，群龍無首的狀態，不能一直下去，必須要有人站出來領導大家，更清楚讓大家知道該怎麼做，因為再怎麼說，她自己也只是一位立委，甚至是要被罷免的對象，要怎麼來領導大家呢？

國民黨立委林沛祥表示，與其說群龍無首，他認為黨中央應認真考慮，把戰略步驟提前，戰術該做的先做，或許「化被動為主動」會較有用；如果是針對個別選區，他個人並不悲觀，但因大環境不停變動，「風向不停被帶」，黨中央在這部分，可能需要多琢磨一點。

林沛祥強調，當初基隆市長謝國樑被罷免案，基隆就是戰場環境，謝國樑有地利上的主場優勢，可以「因地制宜」；但目前的大環境是「全國一起」，跟基隆情況不同，「我們若不主動出擊，不再主動一點的話，被別人牽著鼻子走，在第一線的每個兄弟姐妹就比較辛苦了。」

有藍營人士忍不住開砲，黨中央根本宛如「腦死」。國民黨發言人楊智伃緩頰表示，對於被罷免的第一線立委及罷綠的正義青年，黨中央一直都在背後守護，做他們最大後盾，大家要團結一致，讓民眾看見國民黨有力量、有行動。

國民黨立委牛煦庭強調，「民進黨打壓連署，我們就更要積極連署」，朱立倫主席帶隊上街是好的方式，貼近基層，維持連署動能，就是面對民進黨壓迫的正辦。

也有藍營立委認為黨中央已經盡力了，應對「大罷免」有好幾個角度可以切入：國民黨立院黨團有黨團的力量，黨團跟黨中央也有各自的支持者，日前晚上也有好幾個立委跟議員去聲援「罷吳四騎士」，「徐巧芯可能是緊張吧」。