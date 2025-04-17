冷眼集／藍營焦慮 佛系主席成箭靶 黨內倒朱派蠢蠢欲動

國民黨主席朱立倫（左）「佛系」應對大罷免引黨內不滿。（記者蘇健忠／攝影）

檢調大動作搜索藍營地方黨部、罷團領銜人等，讓大罷免 演變成「大搜索」。國民黨 立委徐巧芯不忍了，開第一槍指「國民黨不能再群龍無首」，一句話凸顯藍營立委對朱立倫 「佛系」應對大罷免的焦慮之情，也讓黨內倒朱派蠢蠢欲動。

全台各地罷免團體如火如荼連署中，目前已有35名國民黨立委進入二階罷免連署，罷團更陸續宣布藍營立委羅智強、李彥秀等人達標，以衝刺選情。藍營內部估計，罷團在綠營民代協力下，恐有20多名藍營立委通過二階，基層也瀰漫焦慮。

罷免之戰與立委一對一選舉大不同，大部分藍營立委對罷免仍很陌生，一名「待罷」藍營立委感嘆，罷免選舉猶如沒有對手，不知敵人在何方？一覺醒來就要面對各式各樣攻擊，除了不斷應戰之外，還要走陸軍，挨家挨戶拜票，呼籲支持者出門投票。

雖然朱立倫抗罷腳步也未停歇，先是提出「以罷制罷、區域聯防」，以及發動兩大公投提案，但綠營攻勢凌厲，也顯得朱立倫策略有些「佛系」，基層抱怨文宣做得比民眾黨還差、組織系統未積極連署罷綠委、重大議題反應慢半拍等。

藍軍焦慮之情讓朱立倫成箭靶，彰化縣前縣長卓伯源、中常委孫健萍陸續表態參選黨主席，也讓黨內拱台中市長盧秀燕派蠢蠢欲動。儘管朱立倫系統曾釋出「若盧要選，朱未必會爭」的訊息，但後續發展還待觀察；眼前，如何持續凸顯關稅戰下民進黨執政不力、綠色司法打壓等，激發藍軍出門投票意願，將是反罷免成敗關鍵，也牽動國民黨黨魁之戰。