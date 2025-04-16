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親信涉共諜 綠營爆吳釗燮知情辭退未究責 被疑公私不分

台灣新聞組／台北16日電
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國安會祕書長吳釗燮（圖）擔任外交部長時的助理何仁傑，因涉嫌共諜案遭羈押禁見。（本報資料照片）
國安會祕書長吳釗燮（圖）擔任外交部長時的助理何仁傑，因涉嫌共諜案遭羈押禁見。（本報資料照片）

因共諜案被羈押禁見的何仁傑是民進黨工出身，國民黨立委馬文君說，何仁傑從政一路跟著國安會秘書長吳釗燮，吳釗燮擔任外交部長時期，台灣斷了8個邦交國，民進黨整天批評藍白陣營是共諜，卻從黨到外交部、國安會、總統府都是共諜產地。綠營內部指出，何跟隨吳長達13年，是核心幕僚，去年3月底，何在吳要求下去職，顯然吳已知道何「有問題」，卻只讓何去職而無追究洩密等進一步動作。

本報系聯合報報導，馬文君說，何仁傑在東吳政治所就讀期間，指導教授是羅致政，他曾幫羅打過選戰，後來進入民進黨中央政策會工作，上司就是吳釗燮。何仁傑一路跟著吳釗燮，從政策會到黨秘書長，2016年民進黨執政後，吳釗燮歷任國安會秘書長，總統府秘書長，再到外交部長，何仁傑都在身邊，專門負責吳釗燮行程安排等私密事務。

馬文君表示，何仁傑成為共諜，讓人回想吳釗燮擔任外交部長期間，是中華民國自中美斷交以來，外交最黑暗的一段時期，不但斷了8個邦交國，還發生駐外大使「叛逃」入了當地國籍的離譜事件。更別說羅致政偷錄音，是如何被破解？如何外流？

民眾黨立法院黨團總召黃國昌指出，吳釗燮歷經民進黨政策會執行長、民進黨秘書長、總統府秘書長、外交部長等職位，何仁傑一路待在身邊，如今發現匪諜就在府院黨，吳釗燮還可以一推四五六，重點不是何仁傑何時離職、洩漏多少機密，而是連基本的政治擔當都沒有。

　另據台北中國時報報導，雖然何被吳重用10多年，但去年2月何突然告訴綠營友人「可能要離職」，友人原以為是政權改組，何要隨吳轉任，不料3月底何即去職，且無任何職務安排。何對外解釋是「賴總統團隊有人要那個位置」，但綠營人士認為是搪塞的理由，因「部長還沒確定異動，貼身幕僚先去職，不符常理；況且若賴總統派人當吳的祕書，豈不擺明派人監軍、不信任吳？」而後才逐漸傳出，何是在吳要求下「被請辭」。

　報導引述知情人士分析，近期爆發何涉及共諜案，印證吳釗燮去年初突然要求信任多年的何離職，顯然當時吳被告知何「有問題」才作此安排，且去年9月何母病逝，吳還特地到宜蘭上香，顯示吳重感情、對何仍有私誼。但從吳長期信任何仁傑，以及只讓何去職未進一步追究危害國家利益情形，不談吳是否以私害公有意包庇，至少確實該負起政治責任，在野黨要求吳釗燮下台並不為過。

民進黨 中華民國 黃國昌

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