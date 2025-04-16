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黑白集／誰讓共諜「在路上」 賴清德應問蔡英文漏洞在哪

黑白集
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賴清德總統（左）與國安會秘書長吳釗燮（右）日前同台出席活動，剛爆出幕僚涉嫌共諜案的吳釗燮一臉嚴肅。（本報資料照片）
賴清德總統（左）與國安會秘書長吳釗燮（右）日前同台出席活動，剛爆出幕僚涉嫌共諜案的吳釗燮一臉嚴肅。（本報資料照片）

賴政府裡鬧共諜，幢幢赤影被大罷免旗海遮蔽。國安單位秘而不宣，卻遭藍委揭穿；綠委狡辯，「間諜都是安插在敵軍，代表民進黨反共」。民進黨口水反共，實則大事化小。這些參贊機要和組織動員的共諜，多半從蔡英文時代即潛伏黨內，還「在路上」一併移交給賴清德。賴清德應請教蔡英文：究竟漏洞在哪裡？

蔡政府曾聯手「五眼聯盟」，翻攪出王立強案。情治資源遍及海內外，竟使黨國淪為滲透者的溫床，豈不怪哉？蔡總統制定「國安五法」，每到大選就拿來對付在野黨；卻讓奸細長期隱匿在外交部和接班人辦公室裡。

黨外時期，綠營抓耙仔拿情治單位的線民錢。蔡政府為黨內和諧，將白色恐怖機敏檔案深藏黑箱，保護抓耙仔安享晚年。如今賴清德無意清黨，反向賣台黨工喊話成立救助金；這是投鼠忌器，想用錢「買回」共諜網嗎？

賴政府為共諜案滅火，擴大查辦藍營「死人連署」罷綠委。轉移焦點，無非擔心火勢延燒大罷免，還了國民黨清白。

促轉會平反二二八和白色恐怖受難者，有四百多人名列北京西山無名烈士碑。部分「台獨烈士」和中共地下工作者系出同門，這是中共處理台灣問題的既有路徑。共諜能潛伏在台獨之路，是因民進黨只想把紅帽子扣在政敵身上。若認真剿匪，就別再亂潑紅漆！（轉載自聯合報）

賴清德 民進黨 罷免

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