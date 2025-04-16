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國民黨連兩晚號召民眾集結 白議員嘆朱立倫缺席：晚了

記者劉懿萱／新北16日電
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民眾黨新北議員陳世軒批國民黨主席朱立倫連兩晚缺席聲援活動。（圖／陳世軒辦公室提供）
民眾黨新北議員陳世軒批國民黨主席朱立倫連兩晚缺席聲援活動。（圖／陳世軒辦公室提供）

新北地檢署昨約談20多名罷免民進黨立委罷免案連署的領銜人及國民黨工。國民黨晚間號召群眾聲援罷團，新北國民黨5名立委到場。民眾黨新北議員陳世軒深夜發文，批國民黨主席朱立倫連兩晚缺席國民黨聲援活動，今早才出現晚了。

陳世軒指出，他透過直播，看到國民黨雙北的立委、議員們，拿著麥克風替他們在地檢署內同事發出不平之鳴，讓他很有感觸，因為這是民眾黨從去年8月底至今，努力對抗的單位；這兩天國民黨喊的綠色恐怖、政治迫害，哪一個不是過去這7個多月來，民眾黨所聲嘶力竭喊的「今天柯文哲，明天任何人。」如今一語成讖。

「我永遠無法忘記去年8月30日那天，柯文哲前主席住家、台灣民眾黨辦公室遭搜索」陳世軒說，即使知道他們力量很微小，民眾黨從上到下一心，全力捍衛、也極力對戰不公不義，因為民眾黨知道不能屈服在民進黨綠色威權之下，不讓黨公職孤單行動，不讓支持者無所適從。

陳世軒認為，這兩晚很可惜國民黨黨公職的雙北集結，沒看到國民黨主席朱立倫的身影。作為一黨的領導者，在黨遭檢調搜索、黨職、青年軍們一一被帶走之際，應該站到第一線跟黨的所有人同在，只是連續兩晚朱的缺席，就算今天早上出現又如何？

陳世軒認為，國民黨新北黨部、甚至地方辦公室都被搜了，是何等的大事，朱卻還得等到今天才現身，「朱主席哪怕您今早才出現，都晚了。」

國民黨 民眾黨 罷免

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