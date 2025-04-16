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校園設攤拚罷免 北藝大學生促滾出去

台灣新聞組／台北16日電
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大罷免能否進入大學校園設攤，引發爭議。有網友指控，罷免國民黨立委羅智強的團體竟然在校園旁擺攤。（圖／取自社群平台Threads）
大罷免能否進入大學校園設攤，引發爭議。有網友指控，罷免國民黨立委羅智強的團體竟然在校園旁擺攤。（圖／取自社群平台Threads）

罷免行動燒進校園引發爭議，教育部長鄭英耀表示尊重學生言論自由，中廣前董事長趙少康批評，有這樣的教育部長，大學的脊梁都被壓斷了；不少學生也對此表達強烈不滿，台北藝術大學學生直言要罷免攤位滾出去。

本報系聯合報報導，趙少康指出，大罷免國民黨立委的連署攤位明目張膽地進入校園，鄭英耀拿出言論自由的大帽子表達支持。士大夫無恥是謂國恥，讀書人要有氣節，不能隨波逐流，更不能討好執政者。

他指出，「教育基本法」第6條規定教育應本中立原則，他參選副總統時，接受學生邀請到學校演講，好幾個學校搬出這條法律不准學生的場地申請，現在民進黨要到校園擺攤大罷免，就被教育部長認證是言論自由，真是無法無天。

台北中國時報報導，大罷免進入二階連署，從南到北各大學紛紛設置攤位。南部地區以「做伙罷！南來挺！」為主題展開串聯，原本僅中山大學、屏東大學與高雄師範大學3校，連署期間自11日起至二階結束，15日起又再加入文藻外語大學、高雄醫學大學、高雄大學。

即便大罷免連署在校園持續擴散，還是有不少學生持反對意見，認為政治不該進入大學，也認為人際關係被打擾。有中部大學生指控，好友以情緒勒索方式要求支持大罷免，台北藝術大學學生更痛批青鳥團體如邪教宣傳入侵校園。

另外，罷團日前於北市銘傳國小正門口前擺設連署站，民眾批評政治髒手正伸進校園裡，民進黨台北市黨部主委張茂楠15日回應，在國小前設連署站是不恰當的。

罷免 教育部 民進黨

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